GF Vip 7, Signorini ha scelto la nuova opinionista: sarà una concorrente di quest’anno!

Il GF Vip 6 è finito da poco ma già iniziano i lavori per mettere a punto la settima edizione. La protagonista dell’ultima stagione siederà sulla poltrona affiancando Alfonso Signorini.

Dalla Casa alle poltrone è un attimo. Ebbene sì, basti guardare due delle ultime opinioniste del GF Vip, Antonella Elia e Adriana Volpe, per capire quanto sia facile passare da una parte all’altra senza manco rendersene conto.

Non c’è due senza tre e così, dopo le succitate, potrebbe arrivare ancora un’altra opinionista della cantera del Grande Fratello. Durante una recente intervista rilasciata a Casa Chi, Clarissa Selassié ha parlato dei suoi progetti per il futuro ed ha svelato che le piacerebbe molto fare l’opinionista del programma che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo. La principessa, corteggiatissima anche dai calciatori famosi, ha fatto una sorta di appello ad Alfonso Signorini.

“Io invece vi dico che per il carattere che ho, mi piacerebbe molto fare l’opinionista. Questo perché so già che vi regalerei delle perle assurde di quelle che proprio voliamo in alto. Anche perché io amo dare la mia opinione sempre. E l’opinionista la vorrei tanto fare al GF Vip il prossimo settembre.

A parte questo, a me piace molto cantare, anche con le mie sorelle. Però abbiamo modi diversi di esprimerci attraverso la musica. – ha continuato Clarissa Selassié – Infatti a breve farò uscire il mio primo singolo. Non un disco intero, per adesso è una canzone. Vado piano, piano, a piccoli passi in questo mondo. In ogni caso ci amate così, perché siamo fatte in questo modo e non siamo noiose!”.

GF Vip, l’opinionista della prossima edizione potrà essere Clarissa

Selassié dopo aver conquistato i cuori dei fan nel corso della sua partecipazione ai giuochi, punta in alto. L’ambizione fa parte di lei come dimostra il suo desiderio di prendere il posto di una tra Adriana e Sonia, più di quest’ultima dato che non tornerà a settembre.

Oltre allo show, l’amore. L’ex gieffina ha confermato di non avere più un flirt con Antonio Medugno: “Adesso la situa tra me e lui è che non c’è situa! Ci vogliamo bene, siamo tanto amici. Io ho un’altra persona che mi ha rubato il cuore lui ha un’altra persona che l’ha conquistato. In ogni caso siamo tutti felici così. Siamo rimasti in buoni rapporti assolutamente”.