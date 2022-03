GF Vip 6, decisione a dir poco sconvolgente: salta il matrimonio

Decisione sconvolgente per uno dei protagonisti assoluti del GF Vip 6. Infatti sarebbe saltato definitivamente il matrimonio: cos’è successo.

Una decisione ha sconvolto i fan di uno dei protagonisti del GF Vip 6, con il matrimonio insieme alla sua amata che sarebbe saltato ufficialmente. Andiamo quindi a scoprire di chi si tratta e che cosa è successo.

Tra i grandi protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip 6 troviamo senza ombra di dubbi Amedeo Goria. Infatti il giornalista sportivo è fidanzato con Vera Miales, una storia d’amore che ha infiammato soprattutto il pubblico di Pomeriggio Cinque. La ragazza, concorrente de La Pupa e Il Secchione Show, ha ben 31 anni di differenza con il giornalista e proprio questo gap d’età ha spinto Goria a smentire le voci di un loro presunto matrimonio.

Infatti proprio Amedeo Goria è stato ospite a Pomeriggio Cinque. Il conduttore dei tg sportivi della Rai ha quindi voluto smentire ogni matrimonio con Vera Miles. Incalzato da Barbara d’Urso ha infatti affermato: “Non c’è alcun matrimonio in vista, anche perché ho già dato abbastanza e non sempre col matrimonio mi esalto, penso che Maria Teresa lo sa“. Andiamo quindi a vedere le parole di Goria, ospite a Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso.

GF Vip 6, Amedeo Goria nega le nozze in arrivo: “Maria Teresa lo sa”

Amedeo Goria, in diretta a Pomeriggio Cinque, avrebbe quindi smentito qualsiasi ipotesi di matrimonio con Vera Miales. Il giornalista sportivo ha rivelato che anche Maria Teresa Ruta, sua ex moglie, è a conoscenza di tutto ciò. Barbara d’Urso ha quindi chiesto spiegazioni a Goria, che di tutta risposta ha affermato: “Il matrimonio non mi sembra possibile, anche perché c’è anche una differenza d’età. Possiamo star bene insieme senza sposarci”.

Inoltre sempre il conduttore sportivo ha poi continuato sottolineando il suo carattere irriverente. Infatti ai microfoni di Canale 5 ha rivelato: “Io a Vera voglio molto bene, la rispetto sempre, a modo mio, con le mie scappatelle, io voglio star bene così“. L’obiettivo di Amedeo quindi è non vincolare Vera a delle eventuali nozze.

Parlando della sua compagna, Goria ha infine rivelato: “Lei adesso ha un compagno di viaggio che è Nicolò, che è un bravissimo ragazzo. Forse per Vera è più adatto un uomo più giovane di me, le voglio così bene che non voglio negarle niente. Se lei mi dicesse ‘Voglio farmi la mia felicità, voglio avere tre figli con un uomo più giovane’, io lo accetterei“. Queste sono state parole al miele quelle del conduttore, che è pronto a lasciare a Vera tutta la libertà che vuole.