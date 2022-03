“Mio figlio ha la meningo-encefalite”, messaggio commovente di un ex protagonista di Amici. Una battaglia combattuta con coraggio

Nella lunga storia di Amici sono passate tante facce: molto sono rimaste tali e nel giro di poco sono state anche dimenticate. Ma c’è chi è entrato profondamente nel cuore del pubblico, come Kledi Kadiu, e ancora oggi è così.

Da sempre molto riservato sulla sua vita privata, anche se su Instagram condivide scatti della sua famiglia, l’ex ballerino oggi anche maestro e coreografo ha commosso tutti con un post. Perché la scorsa estate lui e la compagna, Charlotte Lazzari sono diventati genitori per la seconda volta. Dopo lea, nata nel 2016, è arrivato anche Gabriel ma con lui non è andato tutto come avevano immaginato.

La storia arriva direttamente da Kledi, con un lungo post che racconta il dramma ma anche la voglia di lottare e la speranza di trovare una via. Per quasi due settimane il bimbo è stato benissimo,. A 13 giorni però ha sofferto di febbre alta e convulsioni. Dopo il ricovero è arrivata anche la diagnosi: Gabriel soffre di meningo-encefalite e ha passato un mese e mezzo in terapia intensiva.

Messaggio commovente di un ex protagonista di Amici: nella sua battaglia non è solo

Oggi che sta crescendo, Kledi ha deciso di raccontare tutto anche per dare forza alle famiglie che combattono come loro. “Gabriel è sopravvissuto e dopo aver riaperto gli occhi, passo dopo passo e con l’audacia di un eroe, ha messo in campo tutta la sua forza per riappropriarsi di ciò che questo brutto imprevisto gli ha tolto”.

Insieme hanno cominciato un percorso per la riabilitazione e sanno che sarà una lunga prova: “Non vogliamo nasconderci dietro alle parole fingendo che sia tutto semplice. Ma crediamo immensamente nella neuro plasticità. E crediamo nella sconfinata forza di volontà del nostro piccolo guerriero, nella costanza e nell’amore come miglior stimolo all’apprendimento”.

Kledi spiega che di fronte a certi eventi pensi di aver toccato il fondo e on avere la forza per riemergere. Ma se si trovano le persone giuste a supportare, è più facile riuscire ad andare avanti. E chiosa così: “Ci sentiamo immensamente grati per avere Gabriel al nostro fianco che ogni giorno ci insegna quanto prezioso sia il dono della vita”.