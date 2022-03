Fedez, ecco cos’ha: il rapper milanese esce allo scoperto – FOTO

Dopo un’estenuante attesa per i fan, Fedez ha confessato cos’è il male che, d’improvviso, l’ha assalito e l’ha costretto ad un’operazione

Prima l’annuncio di un brutto male, poi l’operazione al San Raffaele di Milano, Fedez aveva promesso di parlare a tempo debito e l’ha fatto. Adesso l’imprenditore milanese è uscito allo scoperto.

Le lacrime di Fedez su Instagram hanno colpito tutti i suoi follower e, nei giorni, non si è fatto altro che avanzare ipotesi sul suo stato. In seguito è uscita una sua vecchia intervista in cui parlava di sclerosi multipla, nonostante dalle parole sembrava potesse essere un tumore, esattamente quando sui social ha ammesso: “Mi hanno trovato un problema di salute ma fortunatamente è stato trovato con tempismo. Comporta un percorso che dovrò fare e che mi sento di raccontare ma non ora, non in questo momento”.

Nella giornata di ieri, giorno del compleanno della piccola Vittoria, è emersa la notizia dell’operazione al San Raffaele di Milano così come ha confermato lui nel post che ha deciso di pubblicare soltanto pochi minuti fa.

Fedez esce allo scoperto su Instagram: “Ho scoperto di avere un tumore al pancreas”

Il momento di parlare di ciò che l’ha colpito è arrivato e Fedez l’ha fatto in pieno stile suo con un post su Instagram con foto e video della famiglia ed una didascalia che spiega il problema: “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’”.

L’imprenditore milanese ha poi voluto ringraziare tutti coloro che hanno preso parte al suo dolore, in qualsiasi forma l’abbiano fatto: “Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare”.