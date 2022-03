È crisi tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, il motivo è sorprendente: fan sconvolti

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono in crisi ed il motivo è sorprendente. I fan stentano a credere a quanto sta avvenendo.

È crisi tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. La giornalista e conduttrice, ormai da anni legata al portiere del Parma che da poco ha prolungato il suo contratto con i ducali, si sarebbe stancata di aspettare la proposta di matrimonio del calciatore.

Dopo sette anni e un figlio, il piccolo Leopoldo Mattia, questa proposta stenta ad arrivare sebbene lo sportivo sia ufficialmente divorziato da tempo da Alena Seredova. La coppia non ha mai né confermato né smentito l’indiscrezione ma si è mostrata unita quando il portiere ha rinnovato di recente il suo contratto con i crociati. Se da parte loro è trapelato solo il silenzio, sull’argomento si è esposta Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon dal 2011 al 2014 e madre dei suoi figli più grandi. La modella e soubrette di Praga ha risposto alla domanda diretta di un follower su Instagram: “Ma io non ne so assolutamente niente. Devo dire la verità che a malapena seguo questi gossip”.

Tra moglie e marito non mettere il dito recita uno dei detti più popolari del Bel Paese. In questo caso merita una rivisitazione e lo reinventiamo: tra quasi moglie e marito non mettere il dito. Alena Seredova ha preso le distanze dai presunti problemi tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico defilandosi dalle ghiotte riviste di gossip che attendono ulteriori indizi.

Buffon e la Seredova hanno mantenuto un legame solo per il bene dei figli Louis Thomas e David Lee, che sono entrambi legati ai genitori e costretti a dividersi tra Torino e Parma. Alena ha sempre detto di essere contraria alle famiglie allargate. Per intenderci: nessun viaggio o cene di Natale tutti insieme stile Alessia Marcuzzi o Gwyneth Paltrow ma ognuno per fatti propri.

Nonostante la nascita di Leopoldo Mattia e di Vivienne Charlotte la Seredova ha sempre tenuto Ilaria D’Amico alla larga. Le due non hanno mai legato e non hanno alcun tipo di rapporto. Infine, Alena non ha mai nascosto una certa antipatia nei confronti della giornalista.