Bianca Guaccero, la Rai stravolge tutto: nuovi cambiamenti per l’amata conduttrice

La Rai stravolge nuovamente tutto per Bianca Guaccero: l’ultima decisione è stata comunicata proprio dalla diretta interessata.

Non c’è pace per l’amatissima conduttrice di Detto Fatto. La Rai ha stabilito l’ennesimo cambiamento per Bianca Guaccero che oggi, prima di salutare il suo fedelissimo pubblico, ha annunciato l’ultima novità: scopriamo insieme di cosa si tratta.

Al timone di Detto Fatto, la bellissima e talentuosa Bianca Guaccero ha informato il suo fedelissimo pubblico dell’ultima decisione Rai. Com’è più volte successo nel corso di questa stagione televisiva, la 41enne originaria di Bitonto ha comunicato che domani, venerdì 25 marzo, il suo format subirà una variazione di orario: “Domani ritorniamo al consueto orario è andiamo in onda dalle 15.55. Vi aspetto con un’intervista a Michele Cuccuzza”.

Dunque, stando alla nuova decisione vagliata in casa Rai, Detto Fatto dovrebbe tornare ad allietare il primo pomeriggio degli italiani, dalle ore 15.15 fino alle 16.45. Vista la durata della trasmissione, con molta probabilità sarà incluso anche l’attesissimo oroscopo di Mauro Perfetti: ricordiamo che negli ultimi giorni, data la riduzione della durata di Detto Fatto, era stato sospeso.

Bianca Guaccero, Detto Fatto rischia di sparire? In forse anche la sua conduzione: la Rai pensa alla sostituta

Intanto stando ai rumor che continuano a circolare sul web, Detto Fatto è a rischio chiusura per ascolti troppo bassi. In realtà la causa della cattiva riuscita del programma potrebbe essere proprio questo continuo cambio di programmazione su Rai Due. Le ultime puntate del format ricco di tutorial non hanno superato il 4% di share.

Per questo motivo, come si vocifera sul web, Detto Fatto potrebbe essere cancellato dai palinsesti Rai oppure potrebbe essere oggetto di una sorprendente trasformazione. In questo caso, con molta probabilità, anche Bianca Guaccero verrebbe sostituita da un’atra conduttrice. Staremo a vedere.