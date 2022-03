Banconote rare, fate attenzione: queste valgono fino a 2 milioni di euro! In molti non sanno di avere un vero tesoro a disposizione

Con il passare del tempo alcune banconote o monete potrebbero aver assunto un valore completamente diverso, diventando dei veri e propri pezzi da collezione.

Hanno rappresentato per molti anni una vera e propria passione per migliaia di persone. Collezionare monete era un grandissimo hobby, in voga soprattutto qualche tempo fa. Specie prima dell’arrivo dell’Euro, nel Vecchio Continente c’era una varietà di conio che offriva davvero moltissima scelta agli esperti. Dagli scellini ai marchi, passando per i franchi e le pesetas, fino alle lire. Monete e banconote con una storia incredibile, al pari di quelle degli altri paesi mondiali. Per gli appassionati del genere questo tipo di ricerca non ha davvero valore e magari si ritrovano a possedere dei cimeli unici. Alcune monete possono aver assunto con il passare del tempo dei valori fantasmagorici e spesso nessuno ne è a conoscenza.

Basta citare alcune pezzi “da collezione” per cui diverse persone sarebbero pronte a fare follie. Dei reperti storici che possono arrivare ad un corrispettivo di svariati milioni di euro.

Banconote rare, gli esemplari più costosi possono superare i 3 milioni di euro!

Uno degli esempi che gli esperti del settore fanno è quello delle prime banconote australiane, tra le più ricercate al mondo. Una delle prime 100 che furono stampate durante la sterilizzazione del nuovo conio potrebbe arrivare a valere circa 185.000 euro.

Passando ad un paese vicino, la Nuova Zelanda, i collezionisti possono trovare altro pane per i loro denti. Ce ne sono alcune che vanno dal 1929 al 1934 che potrebbero valere addirittura più di 10.000 euro ciascuna. Questo è nulla però se paragonato a quanto può valere la Red Seal da 1000$, esistente solo in due esemplari. Per quanto riguarda una banconota australiana del 1924, unica nel suo genere, si toccano cifre ben al di sopra del milione di euro.

Qualcosa di meno, ma pur sempre fuori mercato, anche per quanto concerne la banconota da 1 milione di sterline antiche, il cui valore si aggira intorno ai 130.000 euro.

Se vogliamo però citare quella che tocca il record più alto dobbiamo spostarci in America. Stiamo parlando della banconota da 1.000 dollari detta anche Grand Watermelon. Questa, durante l’annuale convention sulla numismatica, che si tiene in Florida, ha raggiunto una quotazione incredibile. Il 10 gennaio 2014 l’Heritage Auctions ha venduto un esemplare a 3 milioni e 290mila dollari. Ad oggi è ancora la quotazione più alta mai registrata.