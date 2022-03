Antonella Clerici, che sorpresa in studio: il messaggio di Blanco – VIDEO

Una sorpresa in diretta per Antonella Clerici, inaspettato messaggio da parte di Blanco che fa sorridere lo studio

Blanco si è dimostrato da subito un giovane con una particolare personalità che indubbiamente impressiona il pubblico e ancora una volta è arrivato in scena a modo suo: sorpresa per Antonella Clerici.

Oggi come di consueto, su Rai Uno, è andata in onda una nuova puntata di È sempre Mezzogiorno con la conduttrice Antonella Clerici che ha iniziato con un messaggio di pace e speranza dedicato ai fatti di cronaca che vedono coinvolte Russia e Ucraina. La puntata è poi proseguita come di consueto con gli chef, ma ad interrompere immediatamente la regolare messa in onda c’è stato uno straordinario messaggio di Blanco.

Il vincitore del Festival di Sanremo 2022, infatti, ha lasciato una dedica sulla lavagna per la conduttrice: “Ti amo Antonella Clerici. Blanco”. Subito in studio sono partite le hit del giovane artista con la padrona di casa che ha dato una spiegazione alla scritta di cui, originariamente, non si era neppure accorta.

Blanco: “Ti amo Antonella Clerici” la dedica per la padrona di È sempre Mezzogiorno

Blanco ieri ha lasciato una dedica ad Antonella Clerici negli studi di Mecenate 😂 #ESempreMezzogiorno pic.twitter.com/ulqVMQVPs4 — BLANCO FAN ACCOUNT 🇮🇹 (@blancofanacc) March 24, 2022

In un primo momento, Antonella Clerici non si è resa conto della lavagnetta imbrattata, è stato Lorenzo Biagelli, lo chef spalla destra del programma di Rai Uno, a far notare: “Anche se non si vede bene, guarda un po’ cosa c’è sulla lavagna!”. Come ci è arrivata quella scritta lì? A spiegarlo è stata la stessa conduttrice: “Ieri sono passati Blanco e Mahmood per l’EuroVision e sono venuti a trovarci. Io non c’ero, ero già andata via e non siamo riusciti a salutarci”.

Ironicamente lo chef ha chiesto: “Hai controllato il frigo? Magari l’hanno svuotato” e Antonella Clerici ha svelato un vecchio aneddoto: “Perché quando passò Cattelan non trovai più niente”. A seguito di questo simpatico siparietto, la padrona di casa ha fatto un dovuto augurio di in bocca al lupo alla coppia vincitrice del Festival di Sanremo per la competizione che li attenderà dal 10 al 14 maggio a Torino.