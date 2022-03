Anticipazioni Uomini e Donne, Ida furiosa con Alessandro: ennesima lite in studio

Un tormento senza fine quello tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza: tutte le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne

Ida Platano e Alessandro Vicinanza non riescono a trovare un equilibrio ed è forse arrivato il momento di mettere un punto alla loro frequentazione tutt’altro che serena. Intanto, oggi in studio arriveranno di nuovo a discutere.

Non c’è pace nel cuore di Ida Platano che prova ancora a portare avanti quella che non riesce a diventare qualcosa in più che una frequentazione finita male. È questo il triste epilogo della conoscenza con Alessandro Vicinanza che, tutto si può dire, fuorché sia stata equilibrata e serena. Le cose sono andate a picco da quando la dama ha rifiutato di conoscere altri cavalieri, mossa che per il salernitano è stata troppo ‘seria’, pertanto molto stretta alle sue necessità.

Nonostante, nel tempo, i due avessero avuto un chiarimento, sono ormai settimane che vanno avanti di discussione in discussione, con Tina Cipollari pronta ad attaccare la dama bresciana, e oggi ce ne sarà l’ennesima. È arrivato il momento per Ida Platano di mettere un punto ed andare a capo.

Anticipazioni Uomini e Donne, Matteo bacia Valeria e Federica

Anche il Trono Classico sarà al centro della puntata di oggi, giovedì 24 marzo, dove al centro dello studio siederà Matteo Ranieri. Dopo aver eliminato Nicole, il tronista ex fidanzato di Sophie Codegoni è rimasto con Valeria e Federica, con quest’ultima che è la corteggiatrice storica con la quale ci sono stati diversi diverbi, sempre fin qui risolti. Tuttavia, Federica Aversano non apprezzerà il fatto che, in esterna, Matteo ha baciato sia lei che Valeria. La corteggiatrice è un misto tra gelosia e delusione, visto che questo barcamenarsi tra più donne va avanti da tempo -prima di Valeria c’è stata Denise a spostare gli equilibri- pertanto si dice esausta dal suo atteggiamento.

Nonostante le lamentele di Federica Aversano, Matteo si dice deciso nel proseguire per la sua strada e continuare a frequentare anche Valeria. La corteggiatrice lascerà nuovamente il parterre del dating show?