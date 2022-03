Anticipazioni Beautiful, minaccia mortale a Los Angeles: Thomas trema

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Beautiful si preparano verso la ‘puntata’ zero che svolterà le sorti della soap opera statunitense

Tiene ancora banco la situazione che stanno vivendo Brooke e Ridge, ma che coinvolge anche altri personaggi della soap opera statunitense. A Beautiful una minaccia mortale farà tremare Thomas.

A tenere alta l’attenzione dei telespettatori di Bold and Beautiful ci sono ancora le vicissitudini tra Brooke e Ridge con quest’ultimo che ha deciso di gettarsi tra le braccia di Taylor. Ma a preoccupare ancor di più è tutta la situazione che si sta creando attorno con personaggi che non c’entrano in prima persona con la vicenda, ma che hanno un ruolo chiave in essa.

In particolare, Thomas sta custodendo un segreto troppo grande per lui tanto da destare sospetti in suo padre e Carter. Il giovane Forrester si trova ad un bivio: vorrebbe confessare ciò che ha fatto Sheila, ma non vuole che Ridge e Taylor si allontanino definitivamente, perché sono pur sempre i suoi genitori e quest’aria familiare non gli dispiace. A notare degli atteggiamenti strani in Thomas è anche Steffy che vede discutere spesso animatamente con Sheila. La sorella del giovane Forrester andrà a curiosare tra le sue cose speranzosa di poter capire cosa gli succede.

Anticipazioni Beautiful, Sheila è una minaccia mortale: Steffy in pericolo

A finire nel mirino di Sheila sarà anche Steffy che, evidentemente, ha ficcanasato troppo per i gusti della Carter. Proprio nel momento in cui Thomas si convincerà di confessare tutto al padre, resterà bloccato più volte dalla volontà di rivedere la famiglia unita. Suo padre si renderà conto del malumore e confesserà alla Hayes di vedere qualcosa di strano, come se il giovane Forrester nascondesse un segreto, pertanto di stare lontana da Sheila. Da questo punto della trama non ci vorrà molto affinché Thomas sputi il rospo.

La situazione sembra farsi sempre più tesa per i Forrester ed i telespettatori della soap opera statunitense presto resteranno incollati alla TV per il colpo di scena che cambierà per sempre le sorti di Beautiful, così come promesso dalla produzione.