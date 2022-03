“Siete ignoranti, saccenti e presuntuosi”: clamorosa strigliata ad Amici sconvolge tutti!

Nuova strigliata per due allievi di Amici 21. Questa volta a toppare sono stati due cantanti: “Siete cascati male”.

Quest’ultima edizione del seguitissimo talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque, continua a riservare numerosissimi colpi di scena. Dopo le ultime vicende che hanno portato addirittura gli autori del programma a ritirare i computer, questa volta a toppare sono stati due cantanti: scopriamo cos’è successo.

In vista del prossimo appuntamento serale con Amici 21, agli allievi LDA e Calma è stato assegnato un brano da duettare. Come è stato possibile vedere nel daytime odierno, però, i due non avrebbero particolarmente apprezzato la scelta della canzone: La Paranza di Daniele Silvestri.

Sia LDA che Calma si sono lamentati e ad andarci giù pesante è stato in particolar modo il figlio di Gigi D’Alessio. Il 19enne napoletano avrebbe addirittura detto che per esibirsi con questa canzone avrebbe indossato il vestito da papera. A questo punto per Rudy Zerbi è stato inevitabile convocare i due allievi e dare loro una buona strigliata.

L’insegnante di Amici si è detto particolarmente deluso dal loro comportamento. Dopo avergli mostrato un filmato con il reale significato del brano, Zerbi ha sottolineato di aver firmato proprio lui il progetto con Silvestri: “Siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti e fate una figura terribile”.

Rudy Zerbi deluso da LDA e Calma ad Amici 21: “Siete cascati male.. e sapete perché?”

Deluso dai suoi allievi Zerbi non ha perso tempo a metterli con le spalle al muro. “Ci vestiamo da papera? La panza? Non sapete neanche di cosa parlate. Siete cascati male e sapete perché? Il discografico di quel pezzo, il contratto di quella canzone l’ho fatto io“, ha chiosato l’insegnate di Maria De Filippi lasciando tutti senza parole, allievi compresi.

Ebbene, detto ciò il figlio di Gigi D’Alessio ha provato a giustificarsi sostenendo che si fosse trattato solo di un momento di leggerezza. Intanto però, per Zerbi il danno è fatto. L’insegnante di Amici 21 non ha voluto ulteriori spiegazioni né giustificazioni: “Entrambi adesso imparate prima di giudicare a capire come stanno le cose. Cercate di essere più umili che non avete nulla più degli altri. Siete tanto brillanti quando dovete parlare, meno quando dovete cantare”, ha concluso Rudy chiedendo ai suoi alunni di lavorare e basta per il Serle.