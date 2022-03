La prossima edizione del GF Vip vivrà un cambiamento storico. Alfonso Signorini ne ha parlato ed il pubblico freme dalla voglia di vedere la futura stagione.

Dopo poche settimane dalla fine del GF Vip 6, ecco nuove indiscrezioni sulla settima edizione. Alfonso Signorini l’unica certezza. Il direttore di Chi continuerà ad essere al timone del programma ma sarà ciò ruota attorno a lui a cambiare forma, a iniziare dagli opinionisti.

Sonia Bruganelli ha confermato di aver chiuso con il Grande Fratello mentre Adriana Volpe ha buone possibilità di essere confermata. Al fianco del volto storico di Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri potrà esserci Clarissa Selassié. Protagonista dell’ultima edizione dello show, la principessina ha quasi fatto un appello ad Alfonso chiedendogli di farla sedere sulla poltrona. Richiesta accordata? Si vedrà.

La partita più importante, la modifica che potrebbe stravolgere l’assetto storico del programma, si gioca ai piani alti dove lo stesso Alfonso Signorini con il suo sguardo sovrano ha studiato una messa appunto dello show. Forse la sua idea ragionando da telespettatore, fatto sta che il pubblico è elettrizzato da questa suggestione.

Alfonso Signorini stravolge il GF Vip, cambiamento storico del programma: pubblico in delirio

Fra le pagine di Chi, Alfonso Signorini ha confessato di aver accarezzato l’idea di fare un Grande Fratello ibrido, ovvero un misto fra la versione originale con gli sconosciuti e quella Vip. “L’idea di fare un Grande Fratello misto, in cui il mondo dei cosiddetti vip si unisca a quello della gente comune, mi accarezza da tempo. Sarebbe interessante mettere due mondi, due realtà, a confronto. Chissà, vedremo!“.

Un Grande Fratello misto però è stato già sperimentato da Barbara d’Urso nelle due edizioni che ha condotto nel 2018 e nel 2019. In quegli anni la conduttrice aveva evidenziato la differenza fra il suo reality e quello (allora) di Ilary Blasi. Se Ilary ospitava nel suo reality cantanti, attori e personaggi televisivi, Barbara aveva scelto per il suo programma parenti e flirt di personaggi famosi, come ad esempio Luigi Favoloso, Simone Coccia Colaiuta, Veronica Satti, Ivana Icardi e molti altri. La differenza fra Vip e Nip era però sottile e lo sta diventando sempre più nel corso degli anni.