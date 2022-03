WhatsApp, è possibile trasferire le chat su Telegram: trucco sensazionale

Spunta in rete un trucco per trasferire le proprie conversazioni da WhatsApp a Telegram. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile farlo.

Sono sempre tantissimi i trucchi scoperti dagli utenti da applicare a WhatsApp. Uno di questi però è davvero innovativo e vi permette di trasferire le chat addirittura su Telegram. Scopriamo come sarà possibile farlo.

WhatsApp e Telegram sono due delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo. Infatti da una parte troviamo il popolare servizio di Menlo Parks da oltre due miliardi di utenti attivi e dall’altra troviamo l’applicazione di messaggistica più sicura sul mercato. Spesso però c’è chi decide di passare proprio da WhatsApp a Telegram, ma allo stesso tempo non vuole perdere le chat sul servizio di Meta. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile trasferirle sull’app di Pavel Durov.

Partiamo dal metodo per Android. Infatti per trasferire le chat da un’applicazione all’altra sui sistemi operativi del robottino verde dovrete seguire questi passaggi. Entrate nell’applicazione e dalla schermata di home selezionate la conversazione che volete trasferire. Quindi bisognerà cliccare i tre puntini nell’angolo in alto a destra per accedere al menu di WhatsApp e selezionate la voce Altro, seguita da “Esporta chat“. Infine bisognerà selezionare Telegram ed il gioco è fatto. Infatti dopo dovrete solamente andare su Telegram e cliccare Importa.

Mentre invece sui device iOS, la procedura è simile e cambia solamente un passaggio. Bisognerà quindi aprire l’app di WhatsApp ed entrate nella conversazione che volete trasferire e cliccare sul nome in alto, per poi andare sulla voce esporta. Poi il resto del procedimento è lo stesso che abbiamo visto sugli smartphone Android.

WhatsApp, è possibile ascoltare i vocali anche chattando con altri utenti: la nuova funzione

Le novità su WhatsApp non finiscono mai. L’ultimo aggiornamento quindi riguarda un update dal punto di vista grafico dei messaggi vocali in chat, il quale è arrivato prima per l’applicazione Android. Dopo essere arrivato sul sistema operativo per smartphone, la grande novità è arrivata anche sulla versione Desktop dell’applicazione. Una novità che era attesissima soprattutto da chi utilizza spesso l’applicazione sul pc a causa di studio o lavoro.

Infatti sulla versione Web dell’applicazione sono pronte a sbarcare le forme d’onda per tutti i messaggi vocali. La novità quindi dovrebbe già essere attiva per tutti gli utenti che sono soliti usare WhatsApp Desktop. Secondo quanto riportato dal portale specializzato WABetaInfo la versione è compatibile con la 2.2209.3 di WhatsApp Desktop beta, ma in molti l’hanno già ricevuta nella sua versione stabile. Questa è solamente l’ultimo dei numerosi aggiornamenti di WhatsApp.