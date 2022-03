Tempesta d’amore anticipazioni: tradimento inaspettato e gesto estremo di Cornelius

Spuntano le anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta d’Amore che andranno in onda la prossima settimana: cosa accadrà nella fiction.

Tempesta d’amore ancora oggi è una delle serie più seguite di Rete 4 ed è in grado di attirare milioni di telespettatori sulla rete minore di Mediaset. Andiamo quindi a vedere tutte le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi.

Tempesta d’Amore, tutte le anticipazioni: cosa accadrà nei prossimi episodi

Secondo le anticipazioni tedesche di Sturm der Liebe dal 4 al 10 aprile raccontano che Erik apprenderà che Cornelius ha un nuovo vantaggio e sarà speranzoso di poter dimostrare la sua innocenza. Inoltre nonostante gli avvertimenti di Ariane, il dark man verrà meno all’accordo verbale con von Thalheim e lo tradirà. Ben presto però Florian verrà a conoscenza del piano del fratello e così avvertirà immediatamente Maja.

Una volta saputo il tradimento, Maja darà tempo al padre di fuggire dall’ispettore Meyser, e vedremo Cornelius che scapperà insieme a Selina. L’uomo però scoprirà che non potrà vivere una vita intera a fuggire e quindi si consegnerà alla polizia. Selina, a quel punto, sarà pervasa dai sensi di colpa e sfogherà ogni frustrazione sulla coppia dark. La madre di Maja, quindi riceverà un’offerta d’aiuto. Queste sono tutte le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 4 al 10 aprile, come sempre su Rete 4.