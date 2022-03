Russia-Ucraina, si dimette inviato russo all’Onu. Ue autorizza coltivazione di 4 milioni di ettari a uso agricolo

Ventottesimo giorno di guerra. Le bombe continuano a cadere su Mariupol, mentre la contraerea è in azione su Odessa. Mentre sul fronte moltissime città ucraine sono sotto assedio, il portavoce del Cremlino, in un’intervista alla Cnn avvisa: “Useremo le armi nucleari solo se verrà minacciata l’esistenza della Russia”.

Intanto domani, giovedì 24 marzi, i vertici Ue e della Nato si riuniranno a Bruxelles. Nella bozza del comunicato finale, i 27 leader di Stato hanno confermato di essere pronti ad “adottare ulteriori misure” contro la Russia. Anche gli Usa hanno annunciato nuove sanzioni entro domani.

Papa Francesco ha condannato fortemente la Russia per aver invaso l’Ucraina. Uno degli uomini più vicini al Pontefice ha affermato che “ha deciso di schivare l’abbraccio strumentale delle destre cristiane schierate con Putin”.

Oggi al Parlamento europeo si discuterà sulla proposta di risoluzione sulla sicurezza alimentare nell’ambito della crisi ucraina, dopo che a causa dell’invasione russa il Governo ha limitato le esportazioni di grano e fertilizzanti. Ne abbiamo parlato qui con Dino Giarrusso, europarlamentare del Movimento 5 Stelle che prenderà la parola al dibattito.

Putin impone il pagamento del gas in rubli

La Russia chiederà che le forniture del gas all’Occidente vengano pagate in rubli. Lo ha annunciato il presidente Putin, come scrive l’agenzia Novosti: “Non ha senso spedire le nostre merci nell’Ue e negli Stati Uniti e ricevere il pagamento in dollari ed euro”, ha affermato. La mossa, è chiaro, servirà a fermare la caduta del rublo nei confronti delle valute più forti.

Media russi: un altro giornale ammette che i soldati di Mosca morti sono migliaia

La testata Moscow Time ammette implicitamente che i soldati russi morti in Ucraina sono ormai migliaia. Oggi il giornale ha raccontato i funerali di un giovane militare. “All’interno di una bara avvolta nella bandiera russa e nello stendardo dei paracadutisti giaceva il 21enne Kirill Ulyashev, uno delle migliaia di militari russi che si ritiene siano morti durante l’operazione militare speciale di Mosca in Ucraina, durata quasi un mese”, scrive il giornale online.

Domani riapre ma Borsa di Mosca

La Banca di Russia ha dato il via libera alle negoziazioni delle azioni della Borsa di Mosca da domani. Il trading dell’indice Imoex si terrà dalle 9.50 alle 2 del pomeriggio (ora di Mosca). Sarà vietata la vendita allo scoperto.

Onu: si dimette inviato russo

L’inviato russo dell’Onu per le questioni climatiche Anatolj Chubais si sarebbe dimesso perché in dissenso con la decisione di Mosca di invadere l’Ucraina. Se la notizia fosse confermata si tratterebbe della defezione di maggior peso politico nei confronti di Putin fino ad oggi. La notizia è dell’agenzia Bloomerg. Chubais avrebbe già lasciato la Russia.

Scholz: No a coinvolgimento truppe Nato per peacekeeping o No-fly zone

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha escluso categoricamente il coinvolgimento delle truppe Nato nel conflitto Russia-Ucraina, a cominciare dall’invio di una forza di peacekeeping o dell’istituzione della No-fly zone. “La Nato non parteciperà alla guerra, in questo siamo uniti ai nostri alleati e agli Stati Uniti”.

Ok Ue alla coltivazione di 4 milioni di ettari

L’Ue ha varato una serie di misure per coprire il fabbisogno alimentare ed energetico in difficoltà, in seguito alle sanzioni adottate nei confronti della Russia. È stata autorizzata la coltivazione di ulteriori 4 milioni di ettari a uso agricolo. Il pacchetto prevede inoltre un fondo di oltre 500 milioni di aiuti al settore agricolo.

Sì dell’Ue a forniture di gas comuni

La Commissione europea propone il modello vaccini anche per l’acquisto e lo stoccaggio collettivi del gas: “Bruxelles è pronta a creare una task force sugli acquisti comuni di gas a livello dell’Ue, mettendo in comune la domanda, la task force faciliterebbe e rafforzerebbe la sensibilizzazione internazionale dell’Ue ai fornitori per contribuire a garantire le importazioni a buon prezzo prima del prossimo inverno”, spiega la Commissione.

La Polonia espelle 45 diplomatici russi

La Polonia ha deciso di espellere circa 45 diplomatici russi per attività incompatibili con il loro status. A dare la notizia, Onet, citando fonti del Governo del Paese.

Lavrov: “Trasferire Onu in un Paese neutrale”

“È necessario lavorare sull’idea di trasferire la sede dell’Onu dagli usa”. Così oggi, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov all’Istituto statale per le relazioni internazionali di Mosca. “C’è bisogno di lavorare su questo”, ha affermato quando gli è stato chiesto se il quartier generale dell’Onu dovesse essere trasferito dagli Usa a un Paese neutrale.

Draghi su Putin: “Per fare pace bisogna essere in due”

Qui il discorso del premier Mario Draghi nell’Aula della Camera.

Mosca: 2 scambi di prigionieri con Kiev

Co sono stati due scambi di prigionieri tra Mosca e Kiev. A dare la notizia, il Ministero degli Esteri russo, secondo la Tass.

Zelensky al Parlamento giapponese: maggiori sanzioni alla Russia

“Mantenere la pressione sulla Russia attraverso un inasprimento delle sanzioni consentirà un ritorno della pace, in un Paese in cui ormai nessuno ha più fiducia nel proprio futuro”. Così il presidente ucraino Zelensky in videocollegamento con il Parlamento giapponese, ringraziando Tokyo per il sostegno dimostrato finora ed aggiungendo di essere sicuro che Mosca stia preparando un attacco con armi biologiche contro L’Ucraina. Zelensky ha anche auspicato una riforma radicale del Consiglio di Sicurezza dell’Onu che ha giudicato “inadeguato”.

Kiev: sequestro convoglio umanitario, tra gli ostaggi anche ufficiali

Iryna Vereshchuk, vicepremier ucraina, ha fornito dettagli sul sequestro del convoglio umanitario a Mariupol: “Purtroppo, le forze di occupazione hanno violato l’accordo e non hanno permesso agli autobus di evacuare i residenti di Mariupol nel villaggio di Nikolske e dal villaggio di Melekino. Ci sono 11 autobus e due veicoli del servizio di emergenza statale che sono stati sequestrati a un posto di blocco russo all’ingresso della città di Mangush e portati via in una direzione sconosciuta. Gli occupanti hanno anche preso in ostaggio 4 ufficiali (del servizio di emergenza) e 11 autisti. Chiediamo al Comitato Internazionale della Croce Rossa e delle Nazioni Unite di fare tutto ciò che è urgente affinché la nostra gente sia liberata immediatamente”.

Colpito un ponte a Chernihiv cruciale per gli aiuti

Un ponte a Chernihiv, a 130 chilometri da Kiev, è stato bombardato durante la notte. Era importante per far arrivare aiuti umanitari ed evacuare i civili. A dare la notizia il Kiev Independent. Lo conferma anche il consigliere del Ministero dell’Interno ucraino Anton Gerashchenko su Telegram.

Papa Francesco: “Con la guerra non c’è vittoria, si perde tutto”

“Con la guerra tutto si perde, tutto, non c’è vittoria in una guerra, tutto è sconfitto. Che il signore invii il suo Spirito perché ci faccia capire che la guerra è una sconfitta dell’umanità”. Così Papa Francesco all’udienza generale parlando della guerra in Ucraina. “Le notizie delle persone sfollate, delle persone che fuggono, persone morte, persone ferite, tanti soldati caduti da una parte e dall’altra, sono notizie di morte. Chiediamo al Signore della vita che ci liberi sa questa morte della guerra”.

Lavrov: colloqui ufficiali con Ucraina

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che i colloqui con l’Ucraina sono complicati perché la delegazione di Kiev cambia continuamente le sue posizioni. Ha anche aggiunto che gli Usa non vogliono una rapida conclusione dei negoziati per “mantenerci in uno stato di ostilità il più a lungo possibile”. Lavrov discuterà della questione umanitaria in Ucraina a Mosca domani, con il presidente della Croce Rossa Internazionale Peter Maurier. “Quello che sta succedendo nel mondo non riguarda solo e non tanto l’Ucraina, ma gli sforzi per creare un nuovo ordine mondiale”, ha aggiunto Lavrov.

Ambasciatore ucraino: non esclusa la minaccia nucleare

“Quello che ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov è da irresponsabili. Usare le armi nucleari sarebbe tragico non solo per l’Ucraina ma per tutto il mondo. Ma non possiamo escludere niente in questa situazione. Noi non abbiamo attaccato alcun Paese, noi difendiamo solo la nostra terra”. Così l’ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk, intervistato da Sky Tg24.

A Putin mancano i soldati

L’operazione militare di Mosca non va secondo i piani. Putin aveva immaginato una guerra lampo, sottovalutando la difesa di Kiev. Ha attaccato l’Ucraina pensando di raggiungere i suoi obiettivi entro i primi giorni di marzo, ma adesso pare abbia un problema di mancanza di soldati, nonostante sulla carta sembra che possa disporre di un milione di uomini.

100mila persone intrappolate a Mariupol

Centomila persone sono ancora intrappolate nella città in rovina di Mariupol. Le immagini satellitari della città rilasciate da Maxar mostrano un paesaggio carbonizzato, edifici in fiamme e il fumo che fluttua sulla città. “È chiaro che gli occupanti non sono interessati alla città di Mariupol, vogliono raderla al suolo, ridurla alla cenere di una terra morta”, ha affermato un funzionario locale.

Sequestrato convoglio umanitario

I militari dell’esercito russo hanno sequestrato un convoglio umanitario di 11 autobus vuoti diretto a Mariupol per portare in salvo i cittadini in fuga, facendo prigionieri gli autisti dei mezzi e diversi operatori dei servizi di emergenza. Lo ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Peskov alla Cnn: “Useremo il nucleare solo se sarà minacciata l’esistenza della Russia”

“L’operazione militare speciale in Ucraina sta procedendo chiaramente secondo i piani e compiti prestabiliti”. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato da Tass: “Nessuno pensava che un’operazione militare speciale in Ucraina avrebbe richiesto un paio di giorni”. In Russia “abbiamo un concetto molto chiaro di sicurezza nazionale” che prevede l’uso di armi nucleari “solo in caso di minaccia alla sua stessa esistenza”, ha aggiunto alla Cnn.

Peskov: prove di laboratori biologici Usa

Il portavoce del Cremlino Peskov ha affermato che Mosca ha “solide prove” a dimostrare che gli Usa “stanno sviluppando progetti biologici militari in laboratori situati in Paesi confinanti con la Russia”.

Zelensky: negoziati difficili ma continuiamo

“Continuiamo a lavorare su diversi livelli per assicurarci che la Russia si convinca che questa guerra atroce debba essere fermata. Continuiamo i nostri difficili negoziati. È impegnativo. A volte scandaloso”. Sono le parole di Zelensky in merito ai colloqui sui negoziati. “Sono grato a tutti gli intermediari internazionali che lavorano con noi e mostrano il vero quadro alla Russia e la convincono a vedere la realtà delle azioni di guerra e a capire che il mondo non fermerà la verità, la nostra verità. Lotteremo fino alla fine in modo coraggioso e aperto”.

Pentagono: “I russi hanno usato missili ipersonici almeno una volta”.

Lo ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby durante una conferenza stampa. Questo tipo di missile è stato usato “contro un edificio a una distanza relativamente ravvicinata”. Ed ha aggiunto: “È difficile sapere quale fosse esattamente la giustificazione per questo, ma potrebbe benissimo essere legato a problemi di prestazioni che stanno riscontrando rispetto alle munizioni guidate di precisione.