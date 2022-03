“Rischio di non esserci”, terremoto in Rai: celebre serie TV perde la sua attrice. Un’assenza davvero pesante per tutti i fan

All’interno del cast della nuova stagione della fiction “Che Dio ci aiuti 7” potrebbe non esserci un pezzo da 90 come la bravissima Valeria Fabrizi. E’ lei stessa ad annunciarlo.

Se c’è una cosa che ha sempre funzionato perfettamente in Rai sono le fiction. Le produzioni interne della tv di stato hanno quasi sempre raccolto un successo di pubblico davvero senza precedenti, con dei picchi altissimi. Il confronto con Mediaset, almeno sotto questo aspetto, è assolutamente incredibile. La continua lotta per lo share è appannaggio di Rai 1 ogni qual volta in palinsesto compare uno dei titoli tanto apprezzati dai telespettatori. Tra questi troviamo ad esempio “Che Dio ci aiuti”, bellissimo format della LuxVide con Elena Sofia Ricci come frontman. Le sei stagioni realizzate hanno toccato ascolti record e hanno spinto come ovvio che fosse all’organizzazione di un settimo anno. Purtroppo per tutti i fan, però, la protagonista non sarà presente, come già anticipato qualche settimana fa. Ora si scopre che potrebbe non essere l’unico pezzo da 90 ad abbandonare il cast.

Anche Valeria Fabrizi infatti potrebbe seguire la strada di Elena Sofia Ricci e lasciare “Che Dio ci aiuti 7”.

Intervistata dal quotidiano Il Tempo l’attrice si dice molto legata al personaggio di Suor Costanza, apprezzatissimo anche dal pubblico. Parlando del futuro nella serie annuncia:

“Chissà se ci sarò nella prossima stagione. Sembra che Elena Sofia Ricci lascerà la fiction e a quel punto rischio anche io di non esserci“.

L’uscita di scena di Elena Sofia Ricci da “Che Dio ci aiuti 7”, voluta dall’attrice per impegni lavorativi, ha rimescolato tutte le carte in tavola. Le riprese sono in via di slittamento e gli autori sono al lavoro per capire che piega dare alla serie. L’ipotesi potrebbe essere quella che segue il filone di Don Matteo 13, ovvero l’arrivo di un altro grande personaggio per ovviare all’uscita del protagonista. Per Suor Costanza ci sono due possibilità: l’uscita di scena o uno spazio ancor più centrale. A riguardo la Fabrizia aggiunge: “Stanno scrivendo le nuove puntate. Mi hanno chiesto anche di fare qualche proposta sull’evoluzione del mio personaggio. Vedremo che futuro avrà Suor Costanza”.