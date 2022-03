Raffaella Carrà, colpo di scena in Tv: salta tutto di nuovo

Salta di nuovo la messa in onda del programma che sarebbe stato un omaggio a Raffaella Carrà. La trasmissione, che avrebbe preso un altro nome rispetto all’originale, riproponeva una della ultime fatiche televisive dell’icona della Tv.

Il 28 aprile sarebbe dovuto cominciare il programma ispirato al famoso format di Raffaella Carrà. Fra le sue ultime fatiche professionali, il caschetto biondo della Tv italiana aveva portato sul piccolo schermo una serie di interviste itineranti, che avevano permesso di conoscere sia la conduttrice che i personaggi famosi sotto un altro punto di vista.

L’intervista della Carrà a Luciana Littizzetto fu unica nella sua semplicità. La conduttrice si recò a Torino, la sua città natale, per incontrarla. Poi, andò a casa sua, dove scambiò delle chiacchere fra amiche, toccando anche degli argomenti molto profondi. Prima di questa trasmissione, non si era mai vista in questo modo Raffaella.

Raffaella Carrà, perchè il programma è stato cancellato

Fabio Volo aveva messo a punto un programma che avrebbe riproposto la serie di interviste che Raffaella Carrà aveva chiamato A raccontare comincia tu, facendo il verso ad una sua notissima canzone. Lo scrittore e speaker di Radio Deejay aveva preso l’ispirazione per il nome della trasmissione da uno dei suoi libri: È una vita che ti aspetto.

La rete su cui sarebbe dovuto andare in onda il format, quasi per ironia della sorte, sarebbe stata sempre Rai 3, proprio come accaduto con A raccontare comincia tu. Secondo Fabio Volo, però, il programma non sarebbe stato una nuova edizione di quanto fatto la Carrà. Non sarebbe stato itinerante, e ne avrebbe semplicemente tratto ispirazione.

Il triste annuncio: la trasmissione è cancellata o rimandata?

Il portale davidedimaggio.it ha reso noto che, purtroppo, la messa in onda di È una vita che ti aspetto è saltata di nuovo. Le notizie che filtrano riguardo il programma non sono delle migliori: non sarebbero state fatte le prove e non sarebbe stato neanche allestito uno studio. Sembrerebbe che, però, non si tratti di una cancellazione, ma di un posticipo.

Fra le motivazioni che avrebbero portato la Rai a questa scelta parrebbe esserci la difficoltà a trovare dei personaggi di rilievo da intervistare. Non è chiaro se le difficoltà risiedano nel budget molto basso della trasmissione o proprio nell’impossibilità di riuscire a trovare un accordo professionale con i personaggi considerati interessanti.

Ecco un breve frammento video dell’intervista di Raffaella Carrà a Maria De Filippi per la trasmissione A raccontare comincia tu: