Oggi è una showgirl di successo e la più desiderata da tutti gli uomini: la riconoscete?

La bambina nella foto oggi è una delle showgirl più famose in ambito internazionale e la più desiderata di tutte.

La bambina nella foto nasce il 20 settembre 1984 a Buenos Aires. È la maggiore di tre figli.

Nel 2003 si diploma al liceo artistico di Buenos Aires e poi si iscrive all’Università presso la facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo ma senza completare gli studi in quanto la sua vera passione è sempre stata la moda e lo spettacolo. Difatti a soli 17 anni inizia a solcare le passerelle in Argentina divenendo testimonial di diverse case di intimo.

Nel 2004 si trasferisce in Italia, a Milano, dove lavora per vari marchi tra cui Miss Sixty, Taglia 42, Jadea”, Yamamay, Imperfect, John Richmond, Pitti, Monella Vagabonda. Nel corso degli anni ha posato anche per alcuni calendari. Il primo prodotto da Vuemme e pubblicato la prima volta nel 2006 a cui fanno seguito il calendario glamour del 2006 di De Nardi e il calendario 2008 di Maxim.

Oggi è una showgirl di successo e la più desiderata di tutte: la riconoscete?

Il debutto nella televisione italiana risale al novembre 2006 quando è ospite dei programmi televisivi di TeleBoario, rete televisiva locale della Val Camonica. Nell’autunno del 2008 partecipa a L’isola dei famosi, stessa edizione a cui partecipò Rossano Rubicondi, classificandosi al secondo posto dietro Vladimir Luxuria. Nel 2011 firma un contratto di esclusiva con Mediaset, conducendo Colorado e la terza edizione di Italia’s Got Talent. Nell’aprile del 2012 ha conosciuto e si è fidanzata con il ballerino Stefano De Martino. I due si sposano il 20 settembre 2013 a Comignago e nello stesso anno nasce Santiago. La loro storia vede la fine nel 2015.

Nel 2020 ha una relazione con l’hair-stylist Antonino Spinalbese dal quale nel 2021 ha avuto una figlia, Luna Marí. Oggi è felicemente single ma alla ricerca dell’uomo giusto per lei. Come avrete sicuramente capito la bambina nella foto non è altri che la bellissima Belen Rodriguez.