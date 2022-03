Slitta la data di rilascio dell’amatissima serie tv da parte di Netflix. Una grossa mazzata per i fan che si aspettavano di poterla vedere già nei mesi scorsi.

Una delle serie tv più attese su Netflix, oltre a Bridgertone e Cobra Kai, è senza dubbi Peaky Blinders.

La piattaforma streaming rilascerà in collaborazione con BBC l’ultima parte della saga. Sebbene questa si già in onda sull’emittente britannica, la quale sta trasmettendo un episodio a settimana sul suo canale BBC One. Data l’impossibilità di guardare la serie sulla piattaforma Online di BBC, in quanto richiede di trovarsi espressamente in Inghilterra, viene spontaneo agli utenti domandarsi quando Netflix rilascerà la sesta season. La risposta è arrivata ma sicuramente non avrà trovato il consenso del pubblico. Netflix Italia attraverso il suo profilo Twitter attraverso un post ha confermato che la serie verrà rilasciata poco prima dell’estate, esattamente il 10 Giugno. Questa data non ha trovato il consenso degli utenti in quanto in Inghilterra è dal 27 febbraio che la serie è disponibile e tra l’altro sono passati 888 giorni dall’ultimo episodio della quinta stagione.

Netflix, slitta la data dell’amatissima serie: mazzata per i fan

Per tutti coloro che attendono con ansia l’atto ultimo delle avventure di Thomas Shelby e della gang dalla lama celata sotto il cappello, purtroppo bisognerà armarsi di pazienza e attendere ancora un bel po’. La scelta di Netflix è sicuramente frustrante ma probabilmente legata sia a obblighi di distribuzione in concorso con BBC sia ad una strategia di distribuzione che certamente punta a spalmare i contenuti in modo da evitare sovrapposizioni poco utili a massimizzare i profitti.

Trama della prima stagione di Peaky Blinders

Per chi non ha ancora avuto modo di vederla, vi raccontiamo la trama della prima stagione rilasciata nel 2013. La storia ha inizio nel 1919 nella Birmingham del primo dopoguerra, dove la popolazione lotta per sopravvivere a un periodo particolarmente difficile dal punto di vista economico e sociale. La vicenda è ambientata nel quartiere di Small Heath e ruota attorno alla famiglia Shelby il cui secondogenito Thomas, reduce decorato della prima guerra mondiale, è anche il boss della gang detta Peaky Blinders il cui significato denota la classica forma affusolata del paraocchi del berretto.

Nella prima stagione, la leadership di Tommy Shelby viene messa alla prova dall’arrivo in città dello spietato ispettore di polizia Campbell di Belfast che, su mandato dell’allora segretario di Stato alle munizioni Winston Churchill, ha il compito ufficiale di recuperare un carico di armi rubate e ripulire la città dalla delinquenza. Un altro problema per gli Shelby è rappresentato dal boss rivale, Billy Kimber, con cui i Peaky Blinders hanno interessi concorrenti riguardo alle scommesse.