Meteo, esplode l’anticiclone sulla penisola: tempo stabile e soleggiato

Il meteo torna ad essere caratterizzato dall’anticiclone sulla penisola italiana. Infatti avremo una situazione stabile e soleggiata sul paese.

Sarà un mercoledì di fuoco per l’Italia che tornerà a essere avvolta dall’anticiclone. Infatti sole e tanto caldo dilagheranno su tutti gli angoli del paese. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo dal punto di vista atmosferico.

La tendenza per la stagione primaverile di quest anno rischia di essere davvero interessante, con l’Italia che potrà dividersi tra colpi di coda invernali e prime fiammate calde. La situazione quindi inizia a delineare un quadro ben preciso con scombussolamenti atmosferici a livello emisferico. Si rischia quindi l’ennesima stagione sottosopra per il paese. Infatti tra fine marzo ed inizio aprile potrebbe presentarsi uno scenario piuttosto anomalo, specie per quanto riguarda le temperature.

L’Italia attualmente si trova nel limbo, tra i primi caldi di stagione ed il lato più capriccioso della stagione primaverile, dove sono presenti anche alcuni colpi di coda invernali. Inoltre non sono da escludere sul paese italiano dei colpi di coda simil-invernali in grado di riportare il freddo anche solo per pochi giorni sulle nostre regioni. Quindi potrebbero esserci ancora nevicate a quote ancora basse. Al momento però ad avere la meglio sembrerebbe essere l’anticiclone. Andiamo quindi a vedere tutte le previsioni sul nostro paese.

Meteo, anticiclone sulla penisola: sboccia la primavera in Italia

La vasta area anticiclonica proveniente dal Nord Africa si sta espandendo sul Paese italiano, andando quindi a stabilizzare il clima ovunque. Allo stesso tempo, quindi, anche le temperature subiranno un deciso rialzo con massime del tutto primaverili e valori che toccheranno i 20 gradi. Si prolunga quindi il grave periodo di siccità che quest anno ha colpito le regioni settentrionali. Andiamo quindi a vedere come si evolverà la giornata dal punto di vista meteo sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo ancora tempo stabile e soleggiato, con cieli che saranno tersi su tutto il settore. Al mattino il clima risulterà molto gradevole, grazie ad una situazione che vedrà i cieli liberi da nuvole ed addensamenti. Le temperature risulteranno in discreto aumento, con massime che andranno dai 17 ai 20 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo ancora una giornata stabile e dal clima prevalentemente asciutto. Solamente in Sardegna, infatti, avremo qualche nuvola di passaggio che disturberà leggermente la tranquillità. Le temperature anche qui sono destinate ad aumentare decisamente, con valori massimi che andranno dai 16 ai 21 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo tempo stabile e asciutto con cieli sereni su gran parte del settore. Nel corso della giornata avremo locali annuvolamenti innocui tra bassa Calabria e Sicilia. Le temperature risulteranno in rialzo, con massime che si stabilizzeranno tra i 15 ed i 18 gradi.