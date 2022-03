Mediaset, deciso il futuro di Panicucci, D’Urso e Palombelli: c’è l’annuncio

Mediaset avrebbe deciso il futuro di ogni programma che compare nel palinsesto di questa stagione. Ecco le ultimissime indiscrezioni riguardo le ultime decisioni della rete e quali conduttori sono stati riconfermati per il prossimo anno.

Sin dall’inizio di questa stagione televisiva si era parlato di una grande rivoluzione che ha coinvolto tutte le reti televisive. La pandemia ha accresciuto il desiderio negli italiani di poter approfondire e capire le notizie, dando nuova linfa ad un genere televisivo che fino a pochi mesi prima era dato per morto, ovvero il talk-show.

I cambiamenti più importanti sono avvenuti su Mediaset, e senza dubbio la conduttrice che è stata più colpita dai provvedimenti è stata proprio Barbara D’Urso, a cui è stato cancellato il suo programma domenicale. Numerose indiscrezioni riferivano che sia lei che Federica Panicucci, potrebbero perdere i rispettivi spazi nei programmi d’informazione.

Mediaset, il futuro del programma è già deciso?

In un primo momento sembrava infatti che Mediaset avesse deciso anche di tagliare i costi, decidendo di collocare i presentatori più popolari solo nei programmi in prima serata o giudicati comunque molto rilevanti. Per questo motivo, sembrava ormai presa la decisione di Mediaset, per cui in un prossimo futuro Mattino e Pomeriggio Cinque sarebbero stati assegnati a dei giornalisti, spostando la Panicucci e la D’Urso in un altro programma.

Secondo quanto riferisce gossipetv.com, il Biscione avrebbe deciso di fare marcia indietro riguardo questa decisione. Ci sarebbe la riconferma sia Barbara D’Urso che Federica Panicucci. La prossima stagione dovrebbero essere alla guida di quelli che ormai sono i loro programmi storici. Durante l’estate, però, ci sarà il consueto avvicendamento.

L’elenco dei talk show che potrebbero essere riproposti

Come auspicato da La7, anche Mediaset sembrerebbe non voler fare una nuova rivoluzione nei palinsesti della prossima stagione. Nei fatti, sembrerebbe che si stia andando nella direzione della riconferma di quasi tutti i programmi, e soprattutto, dei loro conduttori. Su Rete 4 torneranno Quarta Repubblica di Porro e Fuori dal coro di Giordano.

Controcorrente di Veronica Gentili potrebbe avere anche un ulteriore spazio il sabato e la domenica, mentre Stasera Italia di Barbara Palombelli si prepara ad una lunga maratona estiva. Il programma Mediaset, infatti, non avrà neanche un piccolo stop nel prossimo futuro, neanche per l’estate.

Paolo Del Debbio è lanciatissimo verso un nuovo anno a Dritto e rovescio. Il classico appuntamento con la cronaca di Quarto Grado porterà sul piccolo schermo ancora per un anno Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero. Anche Zona Bianca si regalerà una stagione in più, ed il conduttore dovrebbe essere ancora una volta Giuseppe Brindisi.

Ecco uno degli appuntamenti che Del Debbio dà sui propri profili social ai suoi fan per approfondire temi a carattere economico: