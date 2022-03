Iva Zanicchi, clamorosa decisione a 82 anni: italiani senza parole

Iva Zanicchi, all’età di 82 anni, avrebbe preso una decisione clamorosa. Ecco cosa ha raccontato l’artista riguardo i suoi progetti per il prossimo futuro. L’Aquila di Ligonchio, dopo Sanremo ed il varietà D’Iva, ha un grande sogno.

L’11 febbraio Iva Zanicchi ha annunciato raggiante che il suo nuovo album era stato finalmente pubblicato. Si chiama Gargana, ed è composto da 13 inediti. La versione CD contiene anche un piccolo libro con tutti i testi delle canzoni ed anche tante foto. Insomma, nonostante gli 82 anni Iva ha ancora molte cose da dire artisticamente.

Pochi mesi fa, infatti, la Zanicchi si era riproposta in un programma cucito su misura attorno a lei, D’Iva. Dopo diversi anni era tornata a sperimentarsi sul palcoscenico del piccolo schermo, per poi presentarsi di nuovo a Sanremo. In entrambi i casi, l’artista non è riuscita a raccogliere quanto meritava, ma si è dichiarata comunque soddisfatta.

Iva Zanicchi, quanti progetti per i suoi 82 anni

Proprio durante il Festival di Sanremo 2022, aveva commosso gli italiani il racconto di Iva Zanicchi, che aveva rivelato di essere andata alla kermesse con la nipote. Suo marito Fausto, infatti, aveva scoperto di avere un tumore ai polmoni proprio durante la pandemia di Covid. Le sue condizioni di salute non gli permettevano di accompagnare la cantante.

Lo stesso Fausto, nonostante fosse notoriamente molto riservato, aveva rilasciato un’intervista a Domenica Live che aveva lasciato tutti a bocca aperta. Il marito della Zanicchi aveva confessato di aver fumato anche più di novanta sigarette ogni giorno, per tanti anni. Ha dunque invitato i più giovani a non seguire il suo cattivo esempio.

La guarigione di Fausto ed il tenero sogno della cantante

La malattia di Fausto sembrerebbe finalmente sconfitta, e dunque Iva Zanicchi sta pensando di pianificare il suo futuro, anche se ha 82 anni. Nell’intervista rilasciata al settimanale Initimità ha rivelato di avere in progetto di sposare il compagno di una vita. Iva e Fausto, infatti, si sono conosciuti dopo aver entrambi divorziato, e sono fidanzati.

Dal 1986 ad oggi non avrebbero mai pensato di fare il grande passo, ma Iva adesso avrebbe cambiato idea. La cantante racconta: “Lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa. Lui mi mette a tacere con una risata. Io sono testarda, e non escludo che possa davvero accadere: so come convincerlo”.

Ecco alcune foto di Iva Zanicchi durante le sue numerose partecipazioni al Festival di Sanremo: