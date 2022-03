L’Isola dei Famosi, terribile incidente per la moglie dell’ex protagonista – FOTO

Un terribile incidente ha coinvolto per la seconda volta in breve tempo la moglie dell’ex protagonista de L’Isola dei Famosi. Ecco il racconto su quanto successo che ricostruisce l’accaduto e la data dell’intervento chirurgico.

Già a gennaio c’era stato un brutto incidente, che era stato documentato in un secondo momento sui social. Dopo aver sbattuto la testa in seguito ad una caduta da cavallo, la moglie dell’ex protagonista de L’Isola dei Famosi era corsa al pronto soccorso per verificare eventuali conseguenze della brutta botta alla testa.

Quando Wilma, la moglie di Francesco Facchinetti, era arrivata all’ospedale di Desio, nella provincia di Monza e Brianza, raccontò di aver dovuto suonare più volte il campanello per poter entrare. Dopo una lunga attesa, ricevette una prima visita. Lamentò vigorosamente che il personale dell’ospedale l’aveva presa in giro.

L’Isola dei Famosi, nuovo incidente per la moglie dell’ex protagonista: l’operazione sarà necessaria

Quando Wilma tornò nella sala di attesa del pronto soccorso, cominciò a lamentare di non aver fatto la TAC a due ore dall’incidente ed aver sbattuto la testa molto forte. Su consiglio di alcuni amici, decise quindi di andare in un ospedale privato, il Sant’Anna di Como. Qui ricevette cure puntuali e veloci, dopo che gli fu riconosciuto il codice rosso.

Il risultato degli accertamenti fu un trauma cranico, policontusioni e due tagli alla testa, per i quali si è ricorsi a qualche punto di sutura. Purtroppo, dopo questa brutta esperienza, l’ex moglie del protagonista de L’Isola dei Famosi ha avuto una nuova disavventura nella giornata del 23 marzo, quando c’è stato un altro terribile incidente.

La foto dall’ospedale: Francesco Facchinetti è al fianco di Wilma

Francesco Facchinetti ha spiegato ai suoi fan che Wilma era di nuovo caduta da cavallo, riportando una frattura all’omero. Questa volta, però, la situazione è subito sembrata abbastanza grave, dal momento che è stato proprio il cavallo a finire rovinosamente a terra dopo il salto di un ostacolo, trascinando con sè anche Wilma.

Francesco Facchinetti, molto pallido in volto, ha spiegato con un breve video messaggio che la moglie dovrà sicuramente essere operata. C’è già in programma l’intervento alla spalla nella mattinata del 24 marzo. Si renderà necessario anche qualche giorno di degenza in ospedale prima che Wilma potrà fare ritorno a casa.