Isola dei Famosi 2022, spunta il nome dei vincitori: trionfano proprio loro!

L’Isola dei Famosi 2022 non fa in tempo ad iniziare che c’è già la prima rivelazione su chi saranno i vincitori di quest’edizione

Una sola puntata è bastata a parlare chiaro ed i vincitori ci sono già: sarà una coppia molto discussa dell’Isola dei Famosi a vincere l’edizione del 2022 del reality show. La gente è certa: vinceranno proprio loro.

L’Isola dei Famosi è cominciata da soltanto due giorni con la prima diretta del 2022 di lunedì 21 marzo che ha raccolto 3.236.000 spettatori pari al 23.25% di share. Un numero molto importante per Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino che, da anni in TV, sanno che ‘chi ben comincia è a metà dell’opera’. Nell’entusiasmo generale, i telespettatori sono già certi di chi sarà il vincitore, o meglio i vincitori, di quest’edizione.

Quest’anno, infatti, con la suddivisione in gruppi di single e coppie, è possibile che a trionfare sia una coppia e quindi due concorrenti, a meno di colpi di scena eccezionali. Adesso è tempo di tirare somme e lo fa Stanleybet.it che dà come favoriti al titolo di naufraghi vincitori Guendalina ed Edoardo Tavassi, a 3.00. Staccati a 4.00 ci sono Jeremias e suo padre Gustavo Rodriguez mentre sull’ultimo gradino del podio troviamo Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni, offerti a 5.00.

Isola dei Famosi, chi sarà il vincitore? Le quote dopo la prima puntata

Per quanto riguarda tutti gli alti naufraghi, invece, le quote sono decisamente più alte: Floriana Secondi, quotata a 6.50, precede sia Johana Djordjevic che la coppia formata da Lory Del Santo e Marco Cucolo, dati a 7.50. L’attore Nicolas Vaporidis e la showgirl Roberta Morise occupano il sesto posto quotati a 9.00, davanti al rapper Blind a 10. In doppia cifra anche Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni, dati a 11, che precedono la modella Estefania Bernal e il pilota Marco Melandri, entrambi a 12. I Cugini di Campagna e il modello Roger Balduino, volano a quota a 16, mentre la possibilità che vinca uno tra Ilona Staller e Antonio Zequila su Stanleybet.it vale 26 volte la posta in gioco. La voce “altro” è quotata 5,50.

Nel frattempo, per spiare i VIP e studiare le loro strategie, da oggi è possibile farlo su Mediaset Extra con tre appuntamenti quotidiani -oltre il daytime di Canale 5 a seguito di Amici 21- dalle ore 12:15 alle 16:30 circa, dalle 16:30 alle 20:25, de in fine dalle 20:30 alle 00:15 circa.