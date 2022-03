Ida Platano beccata da Giacomo Urtis: c’è il ritocchino estetico?

rTanti fan della trasmissione Uomini e Donne se lo chiedono: Ida Platano si è fatta qualche ritocchino dal chirurgo plastico come l’amica Gemma Galgani? Ecco quello che ha rivelato lei stessa in una foto con Giacomo Urtis.

Ida Platano e Alessandro sarebbero arrivati alla resa dei conti all’interno dello studio di Uomini e Donne. Sembrerebbero avere entrambi un interesse verso l’altro, ma ci sono palesemente diversi elementi che li frenano dal lasciarsi andare nella relazione. I fan sembrerebbero essere tutti schierati contro la dama, che sarebbe pronta a lasciare pure lui.

È dall’inizio di questa stagione di Uomini e Donne che Ida Platano riceve le stesse accuse che vengono mosse alla sua amica Gemma Galgani: entrambe frequenterebbero lo studio Mediaset solamente per mettersi in mostra, guadagnare popolarità e fare pubblicità sui propri canali social. Molti spettatori sono convinti che non cerchino l’amore.

Ida Platano dal chirurgo plastico? C’è la foto

Forse è proprio questo che rende molto simili e affini Ida Platano e Gemma: hanno le stesse insicurezze che derivano dal vuoto lasciato da una grande storia d’amore, che non riuscirebbero più a riempire. Entrambe sembrerebbero avere anche delle insicurezze estetiche, che avrebbero cercato di cancellare rivolgendosi dal chirurgo plastico.

Riguardo i ritocchini di Gemma Galgani non c’è alcun dubbio. In particolare, durante dell’inizio dell’ultima Stagione di Uomini e Donne era stata proprio lei a parlarne. Per quanto riguarda Ida, invece, i fan di Uomini e Donne sembrerebbero essere convinti che abbia messo le faccette ai denti, si sia fatta un lifting al viso e che si sia rifatta il seno.

Quale trattamento estetico ha fatto Ida Platano

In realtà, Ida Platano non ha mai fatto mistero di essere andata dal chirurgo plastico. È stata lei stessa a raccontarlo pubblicando una foto insieme al noto chirurgo estetico Giacomo Urtis. Ha spiegato di essersi sentita molto tesa in un primo momento: poi, grazie alla professionalità del team, è riuscita a rilassarsi e divertirsi.

Nella foto, peraltro datata, si legge: “Hanno effettuato sul mio viso un trattamento multi-vitaminico contenente anche collagene che agisce sui segni dell’età ed elasticizza la pelle“. Questo significherebbe che Ida Platano non avrebbe fatto nessun intervento dal chirurgo plastico, ma solo dei trattamenti di ringiovanimento.

Ecco la foto ed il messaggio di Ida Platano in visita a Giacomo Urtis: