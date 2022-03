Giovanni Bruno torna a casa: “In Ucraina la situazione peggiora di giorno in giorno”

Fuga dall'Ucraina: il marittimo Giovanni Bruno era rimasto bloccato nel Paese assieme alla moglie e alla figlia di due anni. Ora, dopo un'odissea durata vari giorni, è riuscito a tornare a casa, a Pozzallo, con un volo da Bucarest. "Abbiamo temuto più volte di non farcela - racconta con le lacrime agli occhi ai cronisti accorsi all'aeroporto di Palermo - ogni volta che vedevamo un posto di blocco. Fortunatamente è andato tutto per il meglio, adesso siamo qui. Ma la paura è stata davvero tanta. In Ucraina ci sono ancora tanti italiani, la situazione sta peggiorando ogni giorno di più."