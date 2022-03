“Fedez operato al San Raffaele”, le sue condizioni di salute: fan in ansia

Dopo l’annuncio del brutto male trovato, Fedez è anche stato operato al San Raffaele di Milano: le ultime sulle sue condizioni

Troppi giorni di silenzio dai social da parte di Fedez e Chiara Ferragni hanno fatto pensare che la coppia nascondesse una sorpresa che si è poi rivelata una terribile notizia. Intanto, l’imprenditore milanese è stato operato al San Raffaele di Milano.

Nelle ultime ore, il Corriere della Sera ha rivelato che Fedez è stato operato ieri, martedì 22 marzo, all’Ospedale San Raffaele di Milano -con cui l’imprenditore milanese ha collaborato a stretto braccio durante il periodo Covid- per uscire dalla brutta situazione che l’ha gettato nel totale sconforto. Non molti giorni fa, infatti, Fedez in lacrime su Instagram ha confessato ai milioni di follower: “Mi hanno trovato un problema di salute ma fortunatamente è stato trovato con tempismo. Comporta un percorso che dovrò fare e che mi sento di raccontare ma non ora, non in questo momento. In futuro racconterò questa mia nuova avventura perché se questo racconto può dare conforto anche a una sola persona mi farà pensare che questa parentesi della mia vita può avere un’utilità”.

Nonostante Fedez non abbia ancora ammesso cos’è che l’ha colpito, in molti pensano si tratti di sclerosi multipla, esattamente come lui stessa ha confessato in una vecchia intervista, qualcosa che allora non lo preoccupava, ma che andava tenuto sotto controllo.

Fedez operato al San Raffaele di Milano: con lui c’è Chiara Ferragni

Una famiglia splendida ed inseparabile, così lunedì Fedez ha annunciato sui social: “Domani (ieri ndr) per me sarà una giornata importante. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza neanche rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.

Neppure in ospedale l’imprenditore e cantante milanese è solo perché accompagnato proprio da Chiara Ferragni, così come scritto dal Corriere della Sera. La speranza, ad oggi, è che i due possano serenamente tornare a casa e festeggiare il primo anno di Vittoria, una delle due ‘stelle’ di Fedez.