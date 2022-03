Un ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha detto definitivamente addio al mondo dello spettacolo. I fan stentano a crederci.

Massimo Ciavarro ha chiuso con il mondo dello spettacolo. Diventato nonno per la prima volta a 64 anni dall’unico figlio Paolo, classe 1991, l’attore si gode questa favola.

Il bambino è frutto del grande amore tra il giovane conduttore e l’influencer Clizia Incorvaia. Un amore sbocciato davanti le telecamere della quarta edizione del Grande Fratello Vip. In una rara intervista concessa al settimanale Grand Hotel Massimo Ciavarro si è detto felice ed emozionato per questo nuovo arrivo nella sua famiglia.

Il piccolo Gabriele è un bambino stupendo e lui si è complimentato con Paolo e Clizia per la scelta di questo nome. Nome che tra l’altro era in lizza per il figlio di Massimo ma alla fine lui e l’ex moglie Eleonora Giorgi hanno optato per Paolo. L’attore ha svelato in questa intervista di aver fatto un regalo pratico agli ex gieffini: una videocamera da culla.

Questo strumento, molto utile, permette di vedere il piccolo anche a distanza di chilometri. Massimo ha ammesso che la Incorvaia gli è piaciuta subito, molto prima dell’inizio del reality show di Alfonso Signorini. La sua ex moglie invece inizialmente non vedeva di buon occhio questa storia ma poi si è ricreduta. Prima dell’inizio del programma padre e figlio si sono incontrati per commentare i concorrenti della trasmissione e a Ciavarro senior non è sfuggita la bellezza dell’ex moglie di Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni. “Aveva qualcosa nei suoi tratti che mi ricordava sua madre Eleonora. Poi avevo letto un po’ la sua storia e ne veniva fuori il ritratto di una donna forte e determinata, come la mia ex moglie”.

Ex naufrago de L’Isola dei Famosi dice addio allo spettacolo: fan sbigottiti

L’ex protagonista di Sapore di mare e de L’Isola dei Famosi oggi si divide tra Roma e Lampedusa, dove ha acquistato una casa. “Mi muovo solo quando mi chiamano per i fotoromanzi di Grand Hotel perché hanno accompagnato tutta la mia vita: mi hanno dato da vivere quando ero solo un ragazzo, mi hanno lanciato in tutto il mondo regalandomi una popolarità enorme”.

Il padre di Paolo Ciavarro non appare sul piccolo e grande schermo dal 2018 quando recitò in Natale a 5 stelle e la serie tv Romolo+Giuly: La guerra mondiale italiana. Oggi ha deciso di porre la parola fine alla sua carriera da attore dedicandosi a tempo pieno al suo nipotino.