Crisi grano, Giarrusso (M5S) a iNews24: “No a passi indietro su bio e divieto dei pesticidi”

“Non possiamo permetterci, come qualcuno forse auspica sfruttando la crisi ucraina, di fare alcun passo indietro rispetto al biologico, al divieto dei pesticidi e alla salvaguardia delle aree di interesse ecologico”. Ai microfoni di iNews24, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Dino Giarrusso, in vista del dibattito che si terrà oggi al Parlamento europeo per affrontare il problema della crisi del grano ucraino scaturito dall’invasione russa.

L’Ucraina ha limitato le esportazioni di grano e proibito quelle dei fertilizzanti. Quali problemi comporterà per l’Europa?

“Il ministro dell’Agricoltura ucraino Roman Leshchenko ieri, durante una audizione nella Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha ben motivato le decisioni prese. Nel Nord del Paese il settore agricolo è completamente fermo a causa dei bombardamenti russi e questo è drammatico perché il periodo di semenza è alle porte. Nelle altre parti dell’Ucraina gli agricoltori continuano a lavorare anche se in condizioni molto difficili e a rischio della loro stessa vita. Inoltre, il Ministro ha denunciato la distruzione delle banche genetiche da parte dei russi, un modo questo per provocare in futuro grandi problemi di sicurezza alimentare anche in Europa“;

Il ministro dell’Agricoltura italiano Stefano Patuanelli ha affermato che l’Italia non avrà problemi di approvvigionamento. È d’accordo?

“L’Italia è in prima fila in Europa. Il ministro dell’Agricoltura Patuanelli ha proposto alla Commissione europea di adattare i piani nazionali strategici alla nuova situazione internazionale che si è venuta a creare con la guerra scatenata dalla Russia. L’Ucraina è uno dei primi produttori mondiali di grano e mais e questo pone evidentemente dei problemi di sicurezza alimentare. Con le deroghe sui terreni incolti potremo subito sfruttare 200mila ettari oggi a riposo per aumentare la produzione di cereali e culture proteiche destinate in particolare all’alimentazione degli animali e compensare così il calo di import da Ucraina e Russia che verrà anche compensato da una maggiore produzione in Francia e Germania. Noi abbiamo tuttavia una linea rossa che è quella della salute dei cittadini. Non devono esserci compromessi sul grano al glifosato prodotto in Canada o su quello alle aflatossine prodotto negli Stati Uniti. Su questo le regole europee non vanno cambiate. Inoltre, c’è un altro fattore di preoccupazione”;

Quale?

“L’impatto delle mancate esportazioni ucraine sarà sicuramente più pesante in altri Paesi più poveri come l’Egitto, i Paesi del Medi Oriente ma anche Yemen, Siria, Tunisia, Libano. Io temo che alta inflazione e carenza di materie prime alimentari possano diventare un mix esplosivo e portare a nuova instabilità in territori già fragili“;

All’Agrifish i ministri hanno dato il via libera alla coltivazione dei terreni a riposo e alla sospensione delle rotazioni delle colture per aumentare la produzione cerealicola interna. Queste misure bastano?

“Sono una prima risposta. Negli ultimi vent’anni, la produzione in Italia è scesa principalmente a causa del mancato sfruttamento delle innovazioni tecnologiche. L’agricoltura di precisione per esempio, che ricicla l’acqua utilizzata e non usa fertilizzanti chimici, è molto sfruttata nel Nord Europa ma poco nel nostro Paese. Non a caso nella nuova Pac, votata dal Movimento 5 Stelle, ci sono molti fondi europei su questo capitolo. Gli obiettivi della Farm to Fork sono fondamentali perché sostengono i produttori e lottano i cambiamenti climatici, vanno perseguiti con convinzione“;

Quali temi porterà in plenaria oggi?

“Al Parlamento europeo si discuterà sulla proposta di risoluzione sulla sicurezza alimentare nell’ambito della crisi ucraina. Valuteremo dunque che tipo di aiuto l’Ue dovrà fornire all’Ucraina, ad esempio sementi e logistica per la semina del prossimo anno. L’agricoltura europea è solida ed ha lavorato bene in questi ultimi anni per diventare sempre più sostenibile e di qualità grazie agli standard europei. Non possiamo permetterci, come qualcuno forse auspica sfruttando la crisi ucraina, di fare alcun passo indietro rispetto al biologico, al divieto dei pesticidi e alla salvaguardia delle aree di interesse ecologico“;

Cosa può fare l’Europa per risolvere il problema?

“Proprio in questo momento storico dove le dipendenze da idrocarburi e da materie prime importate ci preoccupano, dobbiamo continuare sulla strada che porti l’agricoltura europea ad essere autosufficiente sostenibilità e si usa per i consumatori. Prediligendo il consumo interno dell’UE senza essere schiavi delle esportazioni all’estero che creino scompensi sulla produzione e la qualità stessa. In Italia dobbiamo incentivare la produzione interna – penso a grano, mais, girasole e non solo – rendendola conveniente rispetto alle importazioni, così da tenere in sicurezza le nostre sane abitudini alimentari e la salute dei consumatori. Alla lunga peraltro è anche conveniente economicamente, perché maggiore produzione interna significa più indotto e più tasse che vanno allo Stato, dunque non sarebbe un investimento a fondo perduto, ma un utile correzione degli eccessi di dipendenza estera che abbiamo vissuto negli ultimi anni“.