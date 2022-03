Caro Benzina e Diesel, buone notizie per gli italiani: in quali distributori si risparmia

Il caro carburante ha sconvolto gli Italiani ma finalmente sono in arrivo buone notizie: prezzi più convenienti in alcuni distributori.

Prezzi più convenienti rispetto alla situazione generale in alcuni distributori di carburante presenti in tutto il Paese. La notizia che gli Italiani volevano avere è finalmente arrivata: dove andare per risparmiare su Benzina e Diesel.

Buone notizie dopo il terribile aumento delle ultime settimane sui carburanti. Per molti girare in auto è diventato un lusso ma per fortuna inizia a registrarsi un nuovo intervento al ribasso su Benzina e Gasolio. In particolare le compagnie che danno un segnale positivo sono IP, Q8, Tamoil ed Eni: questa ultima per il terzo giorno consecutivo.

Nello specifico il ribasso riscontrato è il seguente: Eni – 3 centesimi su Benzina e Gasolio, IP – 8 centesimi su Gasolio e Benzina, Q8 e Tamoil – 5 centesimi su Benzina e Gasolio. Nel frattempo viste le difficoltà riscontrare dagli italiani, il Governo Draghi ha deciso di intervenire inserendo il “Pacchetto Energia”.

Pacchetto Energia, il Governo Draghi contro il caro bollette e l’aumento dei carburanti: l’iniziativa tanto attesa dagli italiani

Per aiutare cittadini e imprese terribilmente gravate dal rincaro carburanti e energia, il Governo Draghi ha deciso di intervenire con il “Pacchetto Energia”. Nello specifico il Presidente del Consiglio ha spiegato che la scelta è stata quella di “intervenire per aiutare cittadini e imprese, con particolare attenzione alle famiglie più bisognose e alle filiere produttive più esposte“.

Il suddetto Pacchetto è contenuto nel Decreto taglia prezzi approvato all’unanimità lo scorso 18 marzo e approdato oggi, martedì 22 marzo 2022, in Gazzetta ufficiale. L’intento è quello di andare a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, caro benzina e bollette in primis.