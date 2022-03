Bonus benzina fino a 200 euro: come funziona e come richiederlo

Il decreto energia contiene la possibilità di erogare fino a 200 euro in buoni benzina ai dipendenti per contrastare i rincari. Come si legge sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, si tratta di un voucher ceduto “a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore” che per il 2022 non concorre alla formazione del reddito.

Chi può richiederlo

Nella sostanza si tratta di un benefit aziendale per cercare di contrastare il caro-prezzi e le imprese dovranno decidere se elargirli o no.

Nel decreto si legge che nell’anno 2022 “sono previsti finanziamenti per 9,9 milioni di euro per l’anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l’anno 2023″. Come detto, il bonus non è indirizzato alle famiglie in difficoltà economica e non incide sul reddito. Possono riceverlo tutti i dipendenti che ne faranno richiesta in azienda.

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha affermato che si tratta di una “proposta di buonsenso che aiuta i pendolari in questa fase critica di aumento dei carburanti”.