Barbara d’Urso perde quota: tremenda mazzata per la conduttrice partenopea

Barbara d’Urso perde quota e incassa una tremenda mazzata: inaspettato riscontro dai telespettatori, dietrofront Mediaset?

Da un paio di settimane, il martedì, va in onda La Pupa e il Secchione con alla conduzione Barbara d’Urso che ha perso vertiginosamente quota. Una mazzata inaspettata per la conduttrice partenopea.

Ieri sera, martedì 22 marzo, La Pupa e il Secchione Show ha regalato altre perle che stanno facendo il giro del web. Twitter, Instagram e TikTok sono invase dalle gaffe fatte dai concorrenti del programma condotto da Barbara d’Urso, ma anche dalla presenza dell’amatissima Lulù Selassié che è stata ospite di Italia 1 dopo il successo al Grande Fratello VIP.

Il miscuglio di divertimento ed imbarazzo in onda ieri sera su Italia 1 non è bastata a Mediaset che con La Pupa e Il Secchione Show ha raccolto soltanto dalle 21.41 all’1.13 1.370.000 spettatori con il 9.05% di share. Una netta perdita di quota rispetto alla prima puntata del 15 marzo che ha raccolto 2.003.000 spettatori con il 12.62% di share. Per Barbara d’Urso arriva anche una novità rispetto al suo show che andrà in onda, con la terza puntata non più di martedì, ma venerdì 1 aprile per lasciare spazio, nella sua programmazione iniziale, ai play off di qualificazione ai mondiali dell’Italia qualora battesse la Macedonia del Nord.

Tutti gli ascolti TV della serata di martedì 22 marzo

A vincere la serata d’ascolti di martedì 22 marzo ci pensa la Rai con Lunetta Savino e Giorgio Marchesi in Studio Battaglia che hanno raccolto 4.039.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Rai 2, Stefano De Martino ed i suoi scalmanati concorrenti in Stasera Tutto è Possibile hanno raccolto 1.553.000 spettatori pari all’8.93% di share. Per finire, su Rai Tre Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.002.000 spettatori pari ad uno share del 5.14%.

Per quel che riguarda le reti Mediaset, oltre al flop di Barbara d’Urso con La Pupa e Il Secchione Show, Quasi Amici su Canale 5 ha raccolto davanti al video 1.589.000 spettatori pari all’8.3% di share e Fuori dal Coro su Rete 4 ha totalizzato 930.000 spettatori con il 5.5% di share.