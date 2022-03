Disagi a Trenitalia e Rfi, possibile attacco hacker russi

Da questa mattina, mercoledì 23 marzo, non è possibile acquistare i ticket alle biglietterie e ai self service. La vendita online procede regolarmente. Si continua a viaggiare.

Trenitalia e Rfi sarebbero vittima di un attacco hacker. Da questa mattina, mercoledì 23 marzo, biglietterie e self service non funzionano. La vendita online dei ticket procede normalmente.

“In via precauzionale sono state disattivate alcune utenze dei sistemi di vendita fisici di Trenitalia. Pertanto non è temporaneamente possibile acquistare titoli di viaggio nelle biglietterie e self service nelle stazioni, mentre è funzionante la vendita online”. Così le Ferrovie dello Stato in una nota ufficiale.

Dettagli sull’attacco hacker

Nel comunicato ufficiale, l’azienda spiega che la rete informatica potrebbe essere stata colpita da un virus di tipo CriptoLocker. Si tratta di un ransomware, che cifra i dati dei computer della vittima e li sblocca in cambio del pagamento di un riscatto.

Si continua a viaggiare

“Anche la prenotazione dei servizi delle Sale blu di Rfi potrebbe non avvenire con la consueta regolarità. I passeggeri sono autorizzati a salire a bordo treno e presentarsi al capotreno per acquistare il biglietto senza sovrapprezzo. Le disfunzioni registrate non impattano sulla circolazione ferroviaria che procede con regolarità”, aggiunge la nota ufficiale la Rete ferroviaria italiana.

Rfi ai dipendenti: “Spegnete i computer”

Fin da questa mattina sui computer dei dipendenti di Trenitalia e Rfi era apparso questo avviso: “Buongiorno, causa problemi di sicurezza della rete aziendale, si prega di spegnere i computer, anche se presenti in modalità smart working. Grazie”.

Perché la Rete ferroviaria italiana è stata hackerata

Qualcuno ha legato l’attacco hacker agli eventi in Ucraina, ma potrebbe anche trattarsi di criminali com’è accaduto alla Regione Lazio alcuni mesi fa.