Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma spicca il volo: Tina le tarpa le ali

Le anticipazioni di Uomini e Donne fanno sapere che Gemma torna in grande stile dopo un periodo nell’ombra, ma non va tutto come previsto

Finché c’è Tina, Gemma non troverà pace. Ancora una volta la dama torinese e l’opinionista finiranno per litigare al centro dello studio dopo che la Galgani sembrava essere uscita un po’ dall’ombra.

È evidente che a Uomini e Donne ci sia sempre meno spazio per Gemma Galgani che da anni frequenta il parterre del dating show. Nelle scorse puntate, infatti, la dama torinese non si è vista, è stata per un lungo tempo nell’ombra senza creare le dinamiche che tanto piacciono al pubblico, compresi i litigi con Tina Cipollari. Nelle scorse ore, infatti, si è addirittura vociferato di un suo addio al dating show con un percorso che, nonostante la durata, si concluderebbe con un nulla di fatto.

Ad ogni modo, ancora una volta Gemma scenderà in campo con tante novità. Oggi, mercoledì 23 marzo, assisteremo ad una puntata in cui la dama torinese tornerà centralissima raccontando di un’uscita con il cavaliere Franco con cui ci sarebbe stato anche un bacio. Enfasi ed entusiasmo caratterizzano il racconto della Galgani che, in un attimo, verrà spento da Tina Cipollari. Quest’ultima, come suo solito, attaccherà duramente la dama e smorzerà ogni gioia ritenendo il suo entusiasmo eccessivo e prematuro, come già accaduto in passato.

Gemma non sarà l’unica vittima che Tina oggi mieterà, perché poco dopo ne avrà anche per Pinuccia che scoppierà in lacrime.

Anticipazioni Uomini e Donne, Diego Tavani duro con Armando

Nella puntata di oggi assisteremo a delle novità che riguardano anche Armando Incarnato che sta uscendo con due dame, Anita e Alessandra. Ad approfittare della situazione sarà Diego Tavani -tra i due non corre buon sangue- che si toglierà qualche sassolino dalla scarpa immischiandosi nella conoscenza tra il cavaliere e le dame. Inutile dire che quest’intromissione creerà non poche scintille in studio.

Per finire, dopo quanto accaduto ieri in puntata tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, non sembra ci sia molto altro da fare: la coppia è definitivamente scoppiata.