Zelensky alla Camera: “Mariupol come Genova”, Draghi: “Vogliamo l’Ucraina in Ue”

“Immaginate Mariupol come una Genova completamente bruciata. Come una città da cui scappano le persone per raggiungere i pullman per stare al sicuro”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a differenza che negli altri Paesi, al Parlamento italiano non ha parlato di No-fly zone, di Nato, o del passato nazifascista. Questa volta ha deciso di puntare dritto al cuore degli italiani, paragonando la città ormai rasa al suolo di Mariupol alla città di Genova. “Il presso della guerra è questo: 117 bambini uccisi. Non accogliete i russi in vacanza in Italia, inasprite le sanzioni”, il suo appello a deputati e senatori, che lo hanno accolto con una standing ovation.

Il discorso di Zelensky al Parlamento italiano

In questi giorni, spiega, “ho visto il male che porta il nemico, quanta devastazione lascia e quanto spargimento di sangue”. L’obiettivo di Mosca, spiega Zelensky, è l’Europa: “A Kiev abbiamo ogni giorno le sirene e ogni notte cadono le bombe. Le truppe dell’esercito russo torturano, violentano e rapiscono i bambini, portano via i nostri beni. Questo è stato fatto l’ultima volta dai nazisti. L’esercito russo minaccia anche il mare e questo è pericoloso anche per altri Paesi. Bisogna fare il possibile per garantire la pace”. “L’Ucraina è il cancello per l’esercito russo: i russi vogliono entrare in Europa“.

Poi ha aggiunto: “Una settimana fa ho parlato ad un incontro a Firenze, ho chiesto a tutti gli italiani di ricordare il numero 79, che era il numero di bambini uccisi. Ora purtroppo sono saliti a 117, a causa del procrastinarsi della guerra. Con la pressione russa ci sono migliaia di feriti, centinaia di migliaia di vite distrutte, di case abbandonate, i morti nelle fosse comuni e nei parchi”.

Ed ha ricordato: “Gli ucraini sono stati vicini a voi durante la pandemia, noi abbiamo inviato medici e gli italiani ci hanno aiutato durante l’alluvione. Noi apprezziamo moltissimo ma l’invasione dura 27 giorni, quasi un mese: abbiamo bisogno di altre sanzioni, altre pressioni”.

La maggior parte delle parlamentari giunte a Montecitorio per ascoltarlo ha indossato al braccio un fiocco fucsia contro gli stupri di guerra. Vari parlamentari non hanno partecipato alla videoconferenza. Qui l’intervista al senatore Mattia Crucioli di Alternativa C’è, partito che ha deciso di disertare.

Le parole di Mario Draghi: “Vogliamo Ucraina in Ue”

“Quando la violenza sembra avere il sopravvento dobbiamo difendere i valori democratici e offrire accoglienza. Di fronte ai massacri dobbiamo rispondere con aiuti anche militari alla resistenza. Al crescente isolamento di Putin dobbiamo opporre l’unità della comunità internazionale. L’Ucraina ha il diritto di essere sicura, libera e democratica. Italia, Parlamento e cittadini sono con voi, presidente Zelensky“. Così il premier Mario Draghi dopo l’intervento di Zelensky.

“Oggi l’Ucraina non difende solo se stessa ma la nostra pace, libertà e sicurezza”. Draghi ha anche affermato: “L’Italia è al fianco dell’Ucraina. L’Italia vuole l’Ucraina nell’Unione europea“, perché “vogliamo disegnare un percorso di maggiore vicinanza dell’Ucraina all’Europa: è un processo lungo fatto di riforme necessarie. L’Italia è al fianco dell’Europa in questo processo”.

Draghi ha dimostrato di essere fermo sul sì alle sanzioni e ad armare l’Ucraina: “In Italia abbiamo congelato beni per oltre 800 milioni di euro agli oligarchi russi” ed il Governo ha “stanziato nuovi fondi: vogliamo aiutare i rifugiati non solo ad avere una casa ma anche un lavoro per integrarsi”.

Chi non c’era in Aula

Assenti gli ex 5 Stelle di Alternativa c’è, cioè 17 deputati e 2 senatori. Manca il ministro Giancarlo Giorgetti, impegnato in un appuntamento istituzionale con la Ferrari. Dal centrodestra, Matteo Salvini aveva chiesto alla Lega di partecipare, ma i senatori Simone Pillon, Armando Siri e il deputato Matteo Micheli non si sono presentati.