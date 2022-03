Valeria Marini cambia rotta, c’è la nuova fiamma: chi è lui – FOTO

Valeria Marini è tornata più forte che mai sul mercato dopo l’addio al manager Gianluigi Martino con cui è naufragata in malo modo: adesso c’è un altro

Un’esperienza divertente al GF Vip 6 e poi subito a casa a rimboccarsi le maniche: dopo i 50 anni Valeria Marini ha riscoperto il piacere di avere qualcuno accanto, ma la storia con il manager Martino è naufragata ed ora è pronta per amare di nuovo.

Una showgirl stellare che, in amore, non ha riscosso troppa fortuna. Dopo la recente intervista a Belve che ha fatto spalancare gli occhi a chiunque, Valeria Marini è pronta a tornare ad amare e dopo la rottura con Gianluigi Martino sembrerebbe aver già trovato un nuovo amore.

Dopo circa un anno, infatti, la relazione con il manager si è conclusa in maniera alquanto terremotata con accuse reciproche anche in pubblica piazza. La showgirl ne è uscita grazie al lavoro e ancor più affidandosi ad una nuova spalla che sembra farle battere il cuore.

Valeria Marini ha una nuova fiamma: è Agostino Iacovo

Due settimane fa, Valeria Marini è stata beccata al Porto di Cetraro con Fabrizio Corona e Agostino Iacovo che è originario del piccolo comune in provincia di Cosenza. Quale fosse il progetto in discussione non è noto, però, quello che sappiamo della nuova fiamma è che è amministratore della società Publidei s.r.l., azienda di pubblicità del cosentino, nonché presidente del complesso aziendale Genesis Group, un’agenzia di comunicazione, ufficio stampa, social media management e marketing consulting con sede a Milano.

Fabrizio Corona potrebbe aver fatto da Cupido nella coppia perché i due sono grandi amici e frequentano la stessa movida milanese, così come vale anche per Valeria Marini che, a seguito della sua terza esperienza al GF Vip, segue la sua nuova fiamma nei locali della Capitale della Moda. La notizia di una loro frequentazione risale proprio agli ultimi giorni di febbraio in cui i due sono stati paparazzati insieme da Novella 2000, adesso i due stanno costruendo un rapporto ancor più solido frequentandosi assiduamente. Chissà che Agostino Iacovo, 42enne, possa essere il riscatto amoroso per la serie di sfortunati amori che ha avuto Valeria Marini.