Uomini e Donne, terremoto Gemma Galgani: decisione irreversibile del dating show

Terremoto per Gemma Galgani ad Uomini e Donne di cui è un volto storico: ormai la decisione del dating show è presa

Gemma Galgani è nel programma di Maria De Filippi da anni immemori e la sua presenza ha stancato qualche telespettatore. In maniera irreversibile Uomini e Donne ha preso una decisione sulla dama.

Negli anni sono passati numerosi cavalieri, tantissime delusioni e tante prese in giro per Gemma Galgani che è diventata ormai un volto storico del dating show. È proprio questa sua costante -e talvolta pesante- presenza ad Uomini e Donne che è cominciata a diventare un problema, qualcosa che non è più appetibile in termini di audience e la produzione è dovuta correre ai ripari.

Di puntata in puntata, infatti, la dama torinese si vede sempre meno, spesso e volentieri proprio perché non ci sono pretendenti per lei. Riducendo al minimo l’impiego, la produzione si è resa conto che la sua presenza è diventata alquanto futile a tal punto da pensare di farle vivere l’ultima stagione della sua vita al dating show.

Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne? Potrebbe essere alla sua ultima edizione

Un momento che mai ci saremmo aspettati di vivere -visto e considerato da quanto tempo è all’interno del dating show- ma potrebbe essere arrivato quello giusto per vedere Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne. Sebbene sia difficile ipotizzare il dating show senza la sua presenza e tutto ciò che ne consegue -principalmente le discussioni con gli opinionisti, nonché le sceneggiate al centro dello studio- c’è chi pensa che la Galgani un’erede ce l’ha già: l’amica e collega Ida Platano. Quest’ultima sta vivendo una situazione complicata con Alessandro Vicinanza, dopo aver visto sfumare l’amore con altri cavalieri, ed anche lei è presa spesso di mira da parte degli opinionisti.

Tuttavia, stando ad alcune anticipazioni, nelle prossime puntate Gemma Galgani potrebbe uscire dall’ombra e tornare in auge con un bacio inaspettato a Franco.