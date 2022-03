Uomini e Donne anticipazioni: Armando nuova lite in studio, Matteo pronto per la scelta? Alta tensione nel dating show di Canale 5

Se Gemma Galgani è ormai un’istituzione del Trono Over di Uomini e Donne, anche perché passano gli anni ma non sceglie mai, c’è un altro protagonista che la segue a ruota. Armando Incarnato sa di essere un personaggio e cavalca la sua popolarità.

L’ennesima conferma arriverà oggi, nella puntata del 22 marzo che occuperà il pomeridiano di Canale 5. Secondo le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, dovremmo assistere ad uno scontro verbale molto acceso tra due personalità forti: da una parte Armando e dall’altra Diego Tavani.

Anche il cavaliere romano, come Incarnato, sta sondando da tempo diverse piste ma non è riuscito a trovare l’amore tra le dame in studio. Ora però sembra che Armando abbia iniziato a frequentare Alessandra, donna che piaceva molto a Diego. Se è vero che oltre a lei ha visto pure Aneta, l’interesse sale e basterà questo per scatenare la gelosia di Diego nei suoi confronti.

Uomini e Donne anticipazioni: un trono classico è vicino alla svolta

Come spesso succede, accanto al Trono Over ci sarà spazio anche per quello Classico con Matteo Ranieri che nelle ultime settimane è sempre più al centro dell’attenzione. Il tronista che è stato anche corteggiatore sembrava arrivato ad un punto morto del suo percorso ma ha ritrovato linfa vitale con Federica e Valeria.

Coin Federica è stato un rapporto contrastato, sembrava anche tutto finito fino al colpo di scena quando il tronista è andato fino a Napoli per riprendersela. Lei è una ragazza matura, colta, non ci sta ai giochetti e ora pensava di poter avere campo libero. Ma l’arrivo di Valeria, la nuova corteggiatrice che arriva anche lei dalla provincia di Napoli, ha stravolto i programmi.

Le ultime anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne, che vedremo nei prossimi giorni, dicono che è scattato un bacio anche con Valeria dopo quello con Federica. Stiamo per arrivare alla resta dei conti? Lo sapremo presto.