“Sono a pezzi”, Alfonso Signorini esce allo scoperto: cos’è successo

Dopo l’edizione più longeva del Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini parla di com’è stata l’esperienza alla conduzione

L’edizione più lunga del Grande Fratello VIP si è conclusa da solo una settimana con la vittoria trionfante di Jessica Selassié. Per mesi e mesi, Alfonso Signorini si è trovato a domare una banda di vipponi scalmanati.

La conduzione magistrale di Alfonso Signorini non è passata affatto inosservata. Da settembre a marzo è andato in onda per due appuntamenti settimanali fissi -prima lunedì e venerdì, poi il giovedì- in prima serata su Canale 5 in cui ha provato a tenere a bada un gruppo di vipponi scalmanati che ne hanno combinato di ogni e spesso è stato anche molto duro nei loro confronti.

A TV Sorrisi e Canzoni ha ammesso: “Sono a pezzi, sto accusando tutta la stanchezza di questi sei mesi che durante la maratona, per via dell’adrenalina, non ho avvertito”. È tempo adesso di godersi del relax e meritate vacanze a seguito dell’edizione più lunga del reality show.

Alfonso Signorini, com’è cambiata la sua vita dopo il GF Vip 6

Da poco conclusa l’esperienza al GF Vip 6, si pensa già alla settima edizione, ma per il momento il conduttore ha bisogno di un po’ di relax tanto da aver rimodulato la sua routine per prendere energie. A TV Sorrisi e Canzoni ha rivelato: “Ora sparisco dai radar perché non ne posso più. Mi fermo un mese e poi ricomincio a lavorare per la prossima edizione”. Pertanto, la sua conduzione da settembre non è soltanto un rumor, ma è la realtà perché il conduttore milanese ha ammesso che a settembre sarà nuovamente su Canale 5.

Il reality show comporta una grande preparazione prima, durante e dopo e il direttore di Chi è pronto a questo e molto altro per portare in TV lo spettacolo che gli piace, anche se gli costa dormire poche ore a notte. Il giorno dopo la finale, però, Alfonso Signorini ha deciso di prendersela con comodo: “Ho dormito fino alle 10.30 e non mi succedeva da trent’anni! È stata tosta e anche se sono un montanaro, abituato alla fatica: due dirette alla settimana sono difficili da reggere”.