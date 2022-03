Russia-Ucraina: Zelensky in Aula: “Mariupol come Genova”, Draghi: “Italia vuole Ucraina in Ue”. Navalny condannato

Biden lancia allarme: "Putin valuta l'uso di armi chimiche". Mariupol diventato "inferno in terra", come raccontano alcuni testimoni.

Il ventisettesimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina si apre con la città di Mariupol ormai diventata “inferno in terra”, come raccontano i testimoni. I russi hanno proclamato la conquista della città di Makariv.

Attesa per oggi una videoconferenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Aula. Vari parlamentari non parteciperanno. Qui l’intervista al senatore Mattia Crucioli di Alternativa C’è, partito che ha deciso di disertare.

Il presidente Usa Joe Biden, che ieri ha incontrato i capi di Stato e Governo di Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania, ha affermato che Putin “con le spalle al muro”, “sta valutando di usare armi chimiche e batteriologiche”.

Komsomolskaya Pravda, giornale russo vicino a Putin, ha pubblicato la notizia che i soldati morti sono finora 9.861 e i feriti 16.153. La notizia è stata cancellata e dopo il quotidiano ha parlato di un attacco hacker.

Draghi a Zelensky: “L’Italia vuole Ucraina dell’Ue”

“Quando la violenza sembra avere il sopravvento dobbiamo difendere i valori democratici e offrire accoglienza. Di fronte ai massacri dobbiamo rispondere con aiuti anche militari alla resistenza. Al crescente isolamento di Putin dobbiamo opporre l’unità della comunità internazionale. L’Ucraina ha il diritto di essere sicura, libera e democratica. Italia, Parlamento e cittadini sono con voi, presidente Zelensky“. Così il premier Mario Draghi dopo l’intervento di Zelensky.

Comincia il discorso di Zelensky al Parlamento

“A Kiev abbiamo ogni giorno le sirene e ogni notte cadono le bombe. Le truppe dell’esercito russo torturano, violentano e rapiscono i bambini, portano via i nostri beni. Questo è stato fatto l’ultima volta dai nazisti. L’esercito russo minaccia anche il mare e questo è pericoloso anche per altri Paesi. Bisogna fare il possibile per garantire la pace”. “L’Ucraina è il cancello per l’esercito russo: i russi vogliono entrare in Europa“. Comincia così il discorso al Parlamento italiano del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che è stato accolto da senatori e deputati con una standing ovation.

La maggior parte delle parlamentari giunte a Montecitorio per ascoltarlo ha indossato al braccio un fiocco fucsia contro gli stupri di guerra.

Spari sui civili in fila al supermercato: vittime

A Severodonetsk, nella regione di Lugansk, i russi hanno sparato sui civili in cosa al supermercato, provocando morti e feriti. Così su Facebook il capo dell’amministrazione militare regionale Serhiy Haidai: “Ripetizione del caso al supermercato di Kharkiv. Gli occupanti mirano a un negozio a Severodonetsk. Abbiamo morti e feriti, il numero è in via di chiarimento. Gli orchi prendono cinicamente la vita degli ucraini! La gente è venuta solo per i prodotti”, ha scritto Haidai.

Papa Francesco telefona a Zelensky

Papa Francesco ha telefonato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che nel corso della conversazione l’ha anche invitato a Kiev. Lo riferisce la Santa Sede in un tweet.

Ambasciatore cinese: “Cogliere le opportunità in Russia”

Zhang Hanhui, ambasciatore cinese, ha esortato gli uomini d’affari del Dragnone a cogliere le opportunità economiche in Russia nella crisi. In un incontro tenuto domenica a Mosca con gli imprenditori, ha chiesto di non perdere tempo e di “riempire il vuoto” nel mercato locale.

Kiev: spari sul porto di Mykolaiv

Le truppe russe hanno sparato contro il porto di Mykolaiv danneggiando la struttura. Lo ha annunciato su Facebook l’amministrazione dei porti marittimi: “L’infrastruttura portuale è stata gravemente danneggiata. Secondo le prime informazioni, non ci sono vittime”, si legge nel comunicato. L’attacco segue a quello di ieri, quando sempre a Mykolaiv ha subito attacchi aerei. Hotel, ospedale, case e una stazione di servizio sono stati danneggiati. 3 morti e un ferito.