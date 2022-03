Regina Elisabetta, peggiora il suo stato di salute: l’ultima decisione è scioccante e lascia tutti senza parole

Sono momenti delicati quelli che si stanno vivendo nel Castello di Windsor, dove Sua Maestà si è trasferita. La sua deambulazione sta peggiorando di giorno in giorno e c’è bisogno di un intervento speciale.

95 anni non sono pochi nemmeno per una dalla fibra di ferro come la Regina Elisabetta. La sua esistenza stava trascorrendo nella massima tranquillità fino ad un paio di anni fa. Lo scoppio della pandemia, la malattia e la morte dell’amato marito, il principe Filippo, hanno scombussolato tutti i pani di Sua Maestà, ritrovatasi sola e vulnerabile come in passato. I primi acciacchi fisici di una certa entità, la necessità di delegare alcuni compiti istituzionali (cosa mai successa prima) e infine il cambio di residenza epocale. Da Buckingham Palace al Castello di Windsor, in modo definitivo. Per un popolo conservatore come gli inglesi un passo davvero difficile da mandar giù ma una scelta che a quanto pare sembra obbligata. Il ricordo dell’ultimo periodo passato con Filippo la motivazione sentimentale, mentre e difficoltà di deambulazione la spiegazione fisica. Secondo quanto riportato da alcuni esperti, infatti, il Castello di Windsor sarebbe più adatto per le sue esigenze. La regina è stata fotografata negli ultimi tempi con un bastone da passeggio e addirittura si parla dell’installazione a Balmoral (sua location estiva) di un ascensore per sedie a rotelle per agevolarla nel cambio dei piani.

Royal Family, i guai fisici della Regina Elisabetta: ha bisogno di una sedia a rotelle

Nel frattempo la monarca ha disertato lunedì scorso il Commonwealth Day presso l’Abbazia di Westminster, lasciando perplessi alcuni sudditi. L’evento a cui non vuole assolutamente mancare è il memoriale per il suo defunto marito, il principe Filippo, previsto per martedì 29 marzo. Secondo le fonti reali potrebbe essere utilizzata una sedia a rotelle per agevolarla negli spostamenti e ovviare ai suoi problemi di mobilità. A un mese dai 96 anni, Elisabetta II ha dovuto sconfiggere il mese scorso anche l’infezione da Covid-19, fortunatamente senza conseguenze.

Si dice che la regina sia profondamente a disagio con qualsiasi immagine di lei su una sedia per deambulare e non solo per l’idea di vulnerabilità che può trasferire. Il reale motivo è legato al ricordo di sua sorella, la principessa Margaret.

Quest’ultima fu fotografata all’evento del 101esimo compleanno della regina madre su una sedia a rotelle con il braccio al collo dopo aver subito numerosi ictus. Furono gli ultimi 6 mesi di vita, passati tra atroci sofferenze per lei e per tutti i cari che le furono attorno.