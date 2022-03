Regina Elisabetta, grande preoccupazione per la sua salute: sono tutti sconvolti

Stando alle ultime indiscrezioni, la Sovrana starebbe utilizzando una sedia a rotelle per i suoi spostamenti: tutti i dettagli.

Elisabetta II in sedia a rotelle? Secondo i rumor la Regina starebbe annullando persino i suoi impegni per non apparire cosi in pubblico. Per il momento la Sovrana starebbe presenziando solo agli impegni di breve durata con l’aiuto del bastone.

Solo alcune settimane fa vi avevamo anticipato che la Regina Elisabetta dopo il Covid-19 ancora non si era riprese del tutto. Anche per questo motivo la Sovrana ha affidato la gestione dei suoi Corgi alla servitù. A rivelarlo sono state alcune fonti vicinissime ai reali, secondo cui la Regina da diverso tempo avrebbe rinunciato alle passeggiate giornaliere con i suoi cani.

Stando all’indiscrezione lanciata da OK!, Elisabetta non avrebbe più le forze per riuscire ad accudire i suoi fedelissimi amici a quattro zampe ragion per cui avrebbe chiesto ai domestici di aiutarla. L’ultima passeggiata con i Corgi risalirebbe a sei mesi fa. Ora invece, come riporta il Daily Mail, pare che la Regina stia addirittura utilizzando una sedia a rotelle.

Elisabetta II, il suo arrivo alla cerimonia in memoria di Filippo è previsto in elicottero: la Sovrana non ha intenzione di mostrarsi in sedia a rotelle

Come riporta il Daily Mail, la Regina Elisabetta per i suoi spostamenti starebbe utilizzando una sedia a rotelle e per questo motivo ha deciso di venire meno a tantissimi impegni: farsi vedere così in pubblico è fuori discussione. Intanto il prossimo mese sarà celebrata la cerimonia in memoria di Filippo, scomparso nell’aprile 2021.

Stando alle ultime indiscrezioni la Sovrana, per non ricorrere all’utilizzo della sedia a rotelle in pubblico, potrebbe arrivare in elicottero alla cerimonia dedicata al suo defunto marito. Non ci resta altro che aspettare il momento dell’evento per scoprire come Elisabetta raggiungerà il luogo della cerimonia.