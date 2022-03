Pensione aprile 2022, cambia il calendario dei pagamenti: italiani avvisati. Delle modifiche dell’Inps che riguarderanno tutti i cittadini

Ad annunciare le novità è stato un comunicato ufficiale di Poste Italiane. Ad aprile il contributo pensionistico verrà riscosso il primo giorno del mese, come avveniva in passato.

La fine dello stato d’emergenza per il Covid-19 nel nostro paese porta con sé alcune novità importanti per tutti i cittadini. Una di queste riguarda le pensioni e la data di pagamento delle stesse. L’erogazione dei contributi Inps, infatti, subirà una modifica che era ormai attesa da tempo. Da aprile in sostanza si torna alla normalità, a quello che era il classico schema prima dello scoppio della pandemia.

Il pagamento della pensione avverrà infatti nuovamente il primo giorno del mese. A comunicarlo attraverso una nota ufficiale è stato Poste Italiane. Difatti in questo biennio pandemico era in vigore un regime differenziato di ritiro per chi accredita la pensione presso gli uffici di Poste anziché in banca. Ora ci sono anche alcune novità per i pensionati titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

Nei tempi seguiti al primo lockdown di marzo 2020, per smistare al meglio l’afflusso di coloro i quali accreditano presso gli uffici di Poste Italiane la propria pensione, era stato disposto il ritiro anticipato. Questo schema viene meno con la fine dello stato emergenziale. Ci si baserà nuovamente sul criterio del primo giorno bancabile del mese. Ciò significa per il mese di aprile 2022, il giorno di venerdì 1 aprile. Per gestire il numero di richiedenti sarà comunque disposto il classico scaglionamento per cognome che terrà conto del nuovo calendario pubblicato dall’ente nazionale.

Pensione aprile 2022, si torna al passato: pagamento al primo giorno del mese

Per tutti i pensionati che scelgono di ritirare i contanti allo sportello si continua con la linea alfabetica già diffusa online ma anche regolarmente affissa all’esterno di ciascun Ufficio Postale. Da quanto si apprende dalla nota dell’ente, bisognerà presentarsi in uno dei 12.800 Uffici Postali del territorio nazionale dall’1 al 7 aprile.

L’ordine di ritiro presso gli sportelli seguirà questa ripartizione:

Dalla A alla B il 1 Aprile.

C-D il 2 Aprile.

E-K il 4 Aprile.

L-O il 5 Aprile.

P-R il 6 Aprile.

S-Z il 7 Aprile.

A margine della nota si comunica inoltre che anche per i pensionati titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution, le pensioni torneranno a essere accreditate regolarmente dal primo giorno del mese.