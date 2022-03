Meteo, l’anticiclone avvolge l’Italia: caldo anomalo e precipitazioni addio. Ancora per qualche giorno un anticipo d’estate

Aspettate finalmente un po’ di pioggia per dare sollievo alle campagne e per riempire i bacini di acqua? Ecco, per oggi è meglio non pensarci perché l’Italia sarà ancora sotto la morsa dell’anticiclone con effetti evidenti sul meteo.

La presenza dell’anticiclone africano provocherà sull’Italia un tempo primaverile, con giornate soleggiate e temperature in rialzo almeno fino a venerdì 25 marzo. Tutto questo comporta l’assenza di piogge in tutte le regioni, a partire da quelle del Nord che da tempo soffrono questa strana siccità.

L’alta pressione di fatto impedirà l’arrivo nel nostro Paese delle perturbazioni atlantiche, e una massa d’aria più calda favorirà un generale rialzo termico. Ecco perché soprattutto nella seconda parte della settimana le temperature toccheranno valori più primaverili, con punte vicine o superiori ai 20 gradi.

Solo verso la fine della settimana un vortice di bassa pressione in arrivo dalla penisola Iberica potrebbe avvicinarsi al Centro-Sud. E questo porterà al ritorno delle nuvole e di qualche isolata pioggia.

Le regioni del Nord Italia sono quelle che risentono di più della mancanza di precipitazioni da inizio 2022. E anche oggi si annuncia tempo stabile e asciutto,. con cieli sereni su tutte le regioni, anche nelle zone montuose. Temperature ancora relativamente basse al mattino per la presenza di venti freddi nordorientali. I valori massimi toccheranno i 15° a Milano e Torino per salire fino a 19° a Bolzano.

Al Centro e in Sardegna l’effetto dell’anticiclone garantirà una giornata con un tempo ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Cielo sereno o con qualche nube soltanto sugli Appennini, in diradamento dal primo pomeriggio. Minime stabili, ancora su valori piuttosto bassi, ma massime che arriveranno a 14° a Roma e a 16° a Firenze.

Infine al Sud e in Sicilia bel tempo su tutte le regioni con una significativa escursione termica tra le prime ore del mattino e il resto della giornata. In questo caso la regina sarà Napoli con 16°.