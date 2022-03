Mediaset, dopo la diagnosi di sclerosi multipla arriva una bellissima notizia: è diventata mamma

Noto volto di Mediaset diventa mamma per la prima volta: la bellissima notizia dopo la diagnosi di sclerosi multipla. Scopriamo di chi si tratta.

Solo tre anni fa la terribile diagnosi di sclerosi multipla aveva gettato nello sconforto totale noto volto di Mediaset. Finalmente però, a distanza di tempo e grazie alla procreazione medicalmente assistita, una bellissima notizia: fiocco rosa.

Ad essere diventata per la prima volta mamma di una splendida bambina è l’ex volto di Temptation Island, Georgette Polizzi. La bellissima stilista, originaria di Vicenza, ha dato il lieto annuncio ai suoi follower di Instagram dove non è mancato l’affetto dei fan. Sotto al post di Georgette, nel giro di pochissimi minuti, è comparsa una cascata di auguri. La piccola è nata nella giornata di ieri, lunedì 21 marzo.

“Primo giorno dì primavera ore 8:50 il nostro miracolo Sole Tresse è venuto al mondo. I nostri cuori scoppiano di gioia”, con queste parole Georgette ha rivelato a tutti il lieto evento. Per la vicentina non è stato semplice realizzare questo meraviglioso sogno. Difatti, tre anni fa a Georgette Polizzi è stata diagnosticata la sclerosi multipla.

Georgette Polizzi, dopo il dramma della sclerosi multipla il lieto evento: mamma per la prima volta

Tre anni fa a Georgette Polizzi, ex volto di Temptation Island, è stata diagnosticata la sclerosi multipla. A causa della sua condizione di salute, per l’influencer non è stato possibile rimanere incinta naturalmente. Per realizzare il sogno di diventare madre la stilista vicentina ha dovuto seguire un percorso di procreazione medicalmente assistita (Pma).

A distanza di un anno e mezzo però, Georgette e papà Davide Tresse possono dire di aver raggiunto il loro sogno con tanto di fiocco rosa. Sole Tresse è venuta al mondo presso l’ospedale Alto Vicentino di Santorso con parto cesareo programmato.