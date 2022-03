Storico volto de Le Iene lascia Mediaset: pronto un programma tutto suo in Rai

Un’indiscrezione bomba su di una rivoluzione Mediaset che dirà addio al volto storico de Le Iene che passa inaspettatamente alla Rai

Inaspettato risvolto tra i palinsesti con una Iena storica che lascia Mediaset per la Rai e sostituire una grande giornalista della TV. È questa l’indiscrezione altisonante delle ultime ore che sta facendo il giro del web.

Un salto indietro per Roberta Rei che, dopo anni come Iena, può tornare sulla Rai. La sua carriera da giornalista, in Italia, è cominciata proprio con RaiNews con un reportage sui migranti che, nel 2012 le fece vincere un premio. Successivamente è stata inviata di Agorà e per finire ha accettato di indossare giacca e cravatta come Iena per ‘inseguire’ il suo primo sogno: correre. Perché sì, durante i loro servizi, Le Iene corrono tanto e Roberta Rei non ha tentennato di un attimo quando ha rivisto davanti agli occhi i suoi dieci anni da atleta.

Ad ogni modo, anche le storie d’amore più belle e durature possono avere una fine, e purché sia lieto, sono anche ammissibili. È così che la Iena storica potrebbe fare un salto indietro e tornare in Rai alla conduzione di programma tutto suo.

Le Iene, Roberta Rei lascia Mediaset per la Rai: Bianca Berlinguer va in vacanza

Come spesso accade d’estate, i palinsesti Rai e Mediaset subiscono una rivoluzione per concedere un po’ di vacanza ai conduttori e tutto lo staff impegnato dietro i soliti programmi dell’autunno/inverno. Con Bianca Berlinguer, dunque, andrà in vacanza anche Carta Bianca che torneranno presumibilmente dopo l’estate. Come rimedierà la Rai? Pescando direttamente da Mediaset con La Iena Roberta Rei che sarà impegnata in un nuovo programma tutto suo, come racconta TvBlog.

Ad affiancare il volto storico de Le Iene, però, ci sarà una vecchia conoscenza di Rai3, Giorgio Zanchini conduttore di Rebus, insieme al giornalista Corrado Augias, e Quante storie. Si tratta, in ogni modo, di una grande occasione per una vecchia conoscenza della Rai che fin qui non ha avuto modo di condurre un talk show tutto suo, sogno che si può realizzare a partire dall’estate.