L’Amica Geniale, giallo in Rai: “È completamente sparita”

L’amica geniale è sparita all’improvviso da Rai Play, la piattaforma streaming Rai che utilizzano milioni di utenti.

La Rai continua a modificare i suoi palinsesti. In tal senso, a svelare dei curiosi retroscena sulle operazioni di Viale Mazzini ci ha pensato Dagospia, puntando i riflettori su due casi.

Il primo riguarda Drusilla Foer e il secondo alla scomparsa da RaiPlay della prima stagione de L’amica Geniale. Procediamo con ordine. Dopo l’exploit al Festival di Sanremo 2022, Gianluca Gori (nome all’anagrafe di Drusilla Foer) doveva essere il volto di punta del programma Ci vuole un fiore, insieme a Francesco Gabbani e Francesca Fialdini. Lo show era stato inizialmente pensato per due puntate in prime time da trasmettere ad aprile sulla rete ammiraglia Rai. Pare però che Drusilla Foer, alla fine abbia declinato l’offerta con un “no grazie”.

Dagospia ha rivelato che “Ci vuole un fiore” si farà comunque e alla conduzione ci saranno soltanto Gabbani e Fialdini. Mentre Netflix si affida a Gori per i lanci della seconda stagione di Bridgerton, la Rai vuole coinvolgere Drusilla in un altro programma: la direzione Intrattenimento guidata da Stefano Coletta le avrebbe infatti presentato un’altra proposta.

L’Amica Geniale 1 è sparita da RaiPlay, il motivo non convince i fan: cos’è successo

Da viale Mazzini zero risposte. Resta il fatto che la prima stagione de L’amica geniale è sparita a sorpresa da RaiPlay. Come rileva sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino, la serie cult era assai apprezzata dal pubblico della tv di stato. Restano online solo la seconda e la terza. Ma per quale motivo. “Problemi di diritti? Ma se l’azienda di Viale Mazzini non può fare la voce grossa nemmeno sui suoi prodotti c’è un problema!”, questo è quanto riporta Dagospia commentando la vicenda avvolta ancora nel mistero. Intanto il pubblico attende delle risposte perché si tratta di una delle serie tv più visualizzate sulla piattaforma streaming della rete ammiraglia.