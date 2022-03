Ilary Blasi ha lanciato una frecciatina ad Alfonso Signorini che ha lasciato tutti senza parole.

È ufficialmente iniziata una nuova stagione de L’Isola dei Famosi. Ilary Blasi al timone ha scelto due opinionisti di spessore per la nuova edizione del programma: Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Il reality show estremo prende così ufficialmente il posto del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini. Ed è proprio a quest’ultimo che la moglie di Francesco Totti riserva una chiara frecciata in diretta, che ha attirato l’attenzione sui social network. Infatti, in tanti stanno commentando l’affermazione fatta da Ilary, che appare come una vera e propria frecciata, secondo quanto ha percepito anche un po’ tutto il pubblico da casa.

La prima puntata è iniziata con le presentazioni dei concorrenti e a esprimere più volte il suo giudizio è stata Vladimir Luxuria, veterana di questo show che vestito i panni di naufraga, inviata e opinionista. Non si tratta di un ambiente nuovo per lei, anzi, sa benissimo cosa significa affrontare un’esperienza del genere e non solo dagli occhi di inviata. È stato proprio nel corso di una chiacchierata con lei che Ilary ha lanciato una frecciatina ad Alfonso Signorini.

Ilary Blasi, la frecciatina ad Alfonso Signorini lascia tutti di stucco: delirio sui social

“Da opinionista alla conduzione è un attimo: io lo so bene”, questa è stata la frase pronunciata da Ilary Blasi che risulterebbe essere indirizzata ad Alfonso Signorini. La conduttrice ha fatto riferimento al passaggio che Alfonso ha effettuato al GF Vip. La sesta edizione ha rappresentato per lui la terza consecutiva da conduttore. Ma prima di svolgere questo ruolo è stato opinionista e proprio a fianco di Ilary Blasi.

Suo social i fan della conduttrice si sono esaltati in commenti quali: “Perché l’arco ce l’ha Ilary”, “Mitica”, “La Queen è tornata” e ancora “Dopo neanche tre minuti di diretta volo”. Da precisare che Alfonso e la Blasi hanno sempre dimostrato di avere un rapporto sereno e complice come dimostra l’ultima puntata del GF Vip 6 dove Ilary è stata ospite del programma.