Giornata Nazionale per le vittime innocenti di mafia: le testimonianze dei parenti

Il 21 Marzo 2022 sono giunte da tutta Italia a Napoli centinaia di persone familiari delle vittime innocenti delle mafie, per celebrare la Giornata della Memoria e dell’ Impegno. La manifestazione, promossa dall’ associazione “Libera – contro le mafie” ha coinvolto migliaia di persone che si sono mosse in corteo da piazza Garibaldi per arrivare a piazza del Plebiscito dove sono stati letti i nomi di tutte le vittime. I loro familiari raccontano, ai nostri microfoni, le storie dei loro cari.