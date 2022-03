Fedez, messaggio nella notte sulla sua malattia: oggi sarà un giorno importante

Fedez ha pubblicato su Instagram una storia dove ha scritto che oggi per lui sarà una giornata importante.

Fedez nei giorni scorsi ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi delicata. Nessuno avrebbe voluto crederci, molti speravano si trattasse di uno scherzo ma non è così.

Il rapper era sparito dai social da diversi giorni e in tanti si erano chiesti il perché. Il motivo ha lasciato tutti senza parole e con gli occhi lucidi. Fedez non ha svelato per il momento i dettagli della patologia da cui è stato colpito, ma si è capito che non si tratta di un semplice raffreddore, bensì di un qualcosa di assolutamente spinoso. Lungo la serata di lunedì, Fedez è tornato a parlare del suo caso, spiegando che oggi, martedì 22 marzo 2022,per lui sarà una giornata cruciale. Nel confidare ciò, ha tenuto a porgere calorosi ringraziamenti ai fan, agli amici e soprattutto alla moglie e ai suoi figli.

“Domani (oggi ndr) per me sarà una giornata importante – ha scritto – volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni, mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale”. La conclusione del messaggio è dedicata ai piccoli Leone e Vittoria: “Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza neanche rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”. Chiara Ferragni ha re-postato il messaggio del marito, impreziosendolo con emoticon di preghiera.

Fedez, messaggio nella notte: oggi sarà un giorno importante

Nonostante Fedez abbia preferito non fornire alcun indizio circa la malattia, si parla di demielinizzazione nella testa. Il motivo il seguente. Nel dicembre 2019, nel corso di un’intervista ai microfoni del programma La Confessione sul canale Nove, il rapper milanese aveva rivelato che gli era appunto stata diagnosticata una demielinizzazione nella testa. Spiegò che una delle conseguenze della demielinizzazione avrebbe potuto essere lo sviluppo della sclerosi multipla. Da quel momento il cantante non ha più parlato della faccenda, caduta presto nel dimenticatoio. Dunque al momento l’ipotesi di questa malattia resta soltanto tale.